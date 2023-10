Kuptimi i sjelljes së elektroneve në kripërat e shkrira për reaktorët bërthamorë të avancuar

By

Studiuesit nga Laboratori Kombëtar Oak Ridge i Departamentit të Energjisë dhe Universiteti i Iowa-s kanë bërë përparim të rëndësishëm në të kuptuarit se si elektronet ndërveprojnë me kripërat e shkrirë në reaktorët e avancuar bërthamor. Duke simuluar në mënyrë llogaritëse futjen e një elektroni të tepërt në kripën e shkrirë të klorurit të zinkut, shkencëtarët ishin në gjendje të identifikonin tre gjendje që elektroni mund të marrë.

Në skenarin e parë, elektroni bëhet pjesë e një radikali molekular që përbëhet nga dy jone zinku. Në skenarin e dytë, elektroni lokalizohet në një jon të vetëm zinku. Në skenarin e tretë, elektroni delokalizohet dhe shpërndahet në mënyrë difuze mbi jone të shumta kripe. Këto gjetje janë thelbësore për parashikimin e ndikimit të rrezatimit në performancën e reaktorëve me lëndë djegëse kripë.

Reaktorët e kripës së shkrirë po konsiderohen si një dizajn potencial për termocentralet e ardhshme bërthamore. Prandaj, të kuptuarit se si kripërat e shkrira reagojnë ndaj rrezatimit të lartë është me rëndësi të madhe. Studiuesit synuan të hidhnin dritë mbi sjelljen e një elektroni në kontakt me jonet që përbëjnë një kripë të shkrirë.

Ndërsa studimi nuk u përgjigjet të gjitha pyetjeve, ai ofron një pikënisje thelbësore për hetime të mëtejshme në ndërveprimin midis elektroneve dhe kripërave të shkrira. Studiuesit gjithashtu besojnë se tre speciet e identifikuara të formuara nga elektronet në afat të shkurtër mund të reagojnë potencialisht për të formuar ato më komplekse për periudha më të gjata.

Studimi i titulluar “A janë kripërat e shkrira në temperaturë të lartë reaktive me elektrone të tepërta? Rasti i ZnCl2,” u botua në The Journal of Physical Chemistry B. Ai u zgjodh si Zgjedhja e redaktorëve të ACS, duke treguar potencialin e tij për interes të gjerë publik.

Ky hulumtim u krye si pjesë e Qendrës Kërkimore të Energjisë Kufitare të Energjisë në Mjedise Ekstreme të DOE's Solten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) e udhëhequr nga Laboratori Kombëtar Brookhaven. Ekipi hulumtues planifikon të vazhdojë hetimin e efekteve të rrezatimit në sistemet e tjera të kripës. Hulumtimi i tyre llogaritës u krye në objektet e përdoruesve të DOE, duke përfshirë Llogaritjen dhe Mjedisin e të Dhënave për Shkencën në Laboratorin Kombëtar Oak Ridge dhe Qendrën Kombëtare të Kërkimit të Energjisë Shkencore Kompjuterike në Laboratorin Kombëtar Lawrence Berkeley.

Të kuptuarit e sjelljes së elektroneve në kripërat e shkrira është thelbësore për avancimin e reaktorëve të kripës së shkrirë. Ndihmon për të siguruar sigurinë dhe efikasitetin e këtyre reaktorëve, të cilët konsiderohen si një opsion premtues për gjenerimin e ardhshëm të energjisë bërthamore.

