Dushi i Meteorëve Orionid: Një ngjarje spektakolare qiellore

Shiu i meteorëve Orionid, i cilësuar nga NASA si një nga shirat më të bukur të vitit, pritet të arrijë kulmin në ditët në vijim. Të njohur për shkëlqimin dhe shpejtësinë e tyre, meteorët e Orionidëve udhëtojnë me një shpejtësi marramendëse 148,000 milje në orë ose 41 milje në sekondë. Disa nga këta meteorë lënë pas trena të ndezur të bërë nga mbeturina, duke shtuar shkëlqimin e shfaqjes qiellore.

Sipas NASA-s, meteorët do të inkuadrohen nga disa prej yjeve më të shndritshëm në qiellin e natës, duke ofruar një sfond spektakolar për vëzhguesit. Dushi filloi më 26 shtator dhe do të vazhdojë deri më 22 nëntor, por piku pritet më 21 tetor. Gjatë kësaj kohe, shikuesit në qiellin pa hënë mund të presin të shohin rreth 23 meteorë në orë.

Shiu i meteorëve Orionid ndodh çdo vit kur Toka kalon nëpër një zonë hapësire të mbushur me mbeturina nga kometa e Halley. Kjo mbetje, e përbërë nga grimcat e pluhurit nga kometa, është përgjegjëse për vijat e dritës që shihen si meteorë kur ato përplasen me atmosferën e Tokës.

Për të vëzhguar shiun e meteorëve Orionid, është më mirë të gjesh një vend larg burimeve të dritës. Duhen afërsisht 30 minuta që sytë të përshtaten me errësirën, duke lejuar dukshmëri më të mirë të meteorëve. Në hemisferën veriore, rekomandohet shtrirja në shpinë me këmbët drejt juglindjes, ndërsa në hemisferën jugore këshillohet t'i drejtoni këmbët drejt verilindjes.

Vendndodhja e yjësisë Orion, nga e cila ka marrë emrin shiu i meteorëve, do t'i udhëheqë vëzhguesit në pikën rrezatuese në qiell. Megjithatë, për një pamje më spektakolare, është më mirë të shikoni të paktën 45 deri në 90 gradë larg Orionit, pasi kjo do t'i bëjë meteorët të duken më të gjatë dhe më mbresëlënës.

Pas tetorit, entuziastët e astronomisë mund të presin me padurim shiun meteorësh Leonid në nëntor. Leonidët, të shkaktuara nga mbeturinat e kometës Tempel-Tuttle, do të mbivendosen shkurtimisht me Orionidët përpara se të arrijnë kulmin më 18 nëntor.

Bukuria e reshjeve të meteorëve qëndron në mrekullinë e dëshmimit të objekteve qiellore që ndërveprojnë me atmosferën e Tokës. Ai shërben si një kujtesë e pafundësisë dhe madhështisë së universit tonë. Pra, shënoni kalendarët tuaj dhe përgatituni të mahniteni nga shkëlqimi i shiut të meteorëve Orionid!

Përkufizime:

Shiu i meteorëve Orionid: Një shi vjetor meteorësh që ndodh kur Toka kalon nëpër gjurmën e mbeturinave të lëna nga kometa e Halley.

Kometa e Halley: Një kometë e famshme periodike që kërkon rreth 76 vjet për të rrotulluar diellin.

Pika rrezatuese: Pika në qiell nga e cila duket se burojnë meteorët në një shi meteorësh.

Burimet:

– NASA

– Shoqëria Amerikane e Meteorëve