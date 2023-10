Bëhuni gati për shiun e meteorëve Orionid këtë fundjavë

Mos e humbisni shiun spektakolar të meteorëve Orionid që do të ndodhë këtë fundjavë. Shiu pritet të arrijë kulmin në orën 8:10 ET të dielën, por meteorët e dukshëm do të rrjedhin nëpër qiell gjatë gjithë fundjavës me një shpejtësi prej 20 deri në XNUMX në orë. Koha më e mirë për të dalluar një meteor do të jetë në orët e hershme të mëngjesit, kur rrezatuesi, ose pika nga ku duket se e kanë origjinën meteorët, është në kulmin e saj.

Për të pasur mundësinë më të mirë për të dalluar një meteor, ekspertët sugjerojnë të dilni jashtë për të paktën 10 deri në 20 minuta përpara se të shikoni yjet për t'i lejuar sytë tuaj të përshtaten me dritën e ulët. Është gjithashtu ideale për të gjetur një vend larg ndotjes së dritës me një pamje të qartë të qiellit të errët.

Shiu i meteorëve Orionid është shkaktuar nga mbeturinat e kometës Halley, një nga kometat më të famshme. Ndërsa kometa nuk do të jetë e dukshme deri në vitin 2061, ajo lë një gjurmë mbeturinash nëpër të cilat Toka kalon çdo vit, duke rezultuar në Orionidët. Kokrrat e pluhurit nga kometa udhëtojnë shpejt dhe avullohen kur hyjnë në atmosferë, duke krijuar vija të ndritshme që shihen si meteorë. Orionidët janë të njohur për shkëlqimin dhe lëvizjen e shpejtë të tyre.

Pas kulmit të Orionidëve, ka ende pesë shira të tjerë meteorësh për të kapur këtë vit, duke përfshirë Tauridët Jugor, Tauridët Veriorë, Leonidët, Geminidet dhe Ursidet. Për më tepër, në vitin 2023 kanë mbetur edhe tre hëna të plota - hëna e gjahtarit, hëna e kastorit dhe hëna e ftohtë.

Kjo fundjavë është mundësia e përsosur për të dëshmuar bukurinë e universit dhe për t'u mrekulluar me mrekullitë qiellore lart. Mos e humbisni shiun meteorësh Orionid, një shfaqje verbuese që na kujton origjinën e lashtë të sistemit tonë diellor.

Burimet:

– CNN

- Qielli i Tokës

– Shoqëria Amerikane e Meteorëve

– NASA