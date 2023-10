Bëhuni gati për shiun spektakolar të meteorëve Orionid këtë fundjavë

Nëse jeni duke kërkuar për një shfaqje verbuese qiellore, mos harroni të shikoni lart këtë fundjavë për të kapur një paraqitje të shkurtër të shiut të meteorëve Orionid. Shiu është caktuar të arrijë kulmin në orën 8:10 ET të dielën, por meteorët e dukshëm mund të shihen duke u shtrirë nëpër qiell gjatë gjithë fundjavës, me një shpejtësi prej 20 deri në XNUMX meteorë në orë. Kjo ngjarje astronomike mund të shihet nga çdo pjesë e botës gjatë natës.

Për të maksimizuar shanset për të dalluar një meteor, rekomandohet të jeni jashtë në orët e para të mëngjesit. Rrezatimi, i cili është pika nga ku duket se e kanë origjinën meteorët, do të jetë në maksimum rreth orës 2 të mëngjesit në çdo zonë kohore. Megjithatë, Dr. Ashley King, një studiuese e shkencës planetare me Muzeun e Historisë Natyrore në Londër, sugjeron se meteorët do të fillojnë të shfaqen sapo të errësohet.

Një faktor që duhet marrë parasysh është faza e hënës gjatë kësaj ngjarje. Këtë fundjavë hëna do të jetë në fazën tremujore të parë dhe do të perëndojë afër mesnatës. Sipas Shoqatës Amerikane të Meteorëve, shkëlqimi i hënës mund të ndërhyjë pak në dukshmërinë e meteorëve. King këshillon të presësh që hëna të perëndojë për kushte optimale të shikimit. Edhe nëse jeni në një qytet me ndotje nga drita, duhet të jeni në gjendje të shihni disa meteorë me pak durim.

Shiu i meteorëve Orionid ndodh çdo vit ndërsa Toka kalon nëpër mbeturinat e lëna pas nga kometa e Halley. Ndërsa fragmentet hyjnë në atmosferën e Tokës, ato krijojnë vija verbuese të dritës në qiell. Ky shi meteorësh ka marrë emrin sipas yjësisë Orion, nga ku duket se rrezatojnë meteorët.

Mos e humbisni këtë mundësi për të parë shfaqjen e bukur të fishekzjarreve të natyrës. Gjeni një vend të errët larg dritave të qytetit, shtrihuni dhe shijoni shfaqjen magjepsëse të krijuar nga shiu i meteorëve Orionid.

Burimet:

- Qielli i Tokës

– Shoqëria Amerikane e Meteorëve