Një mozaik i ri zbulon një detaj të paparë të kraterit Shackleton në Polin Jugor të Hënës

NASA ka publikuar një imazh të ri mozaik të Kraterit Shackleton, një krater me ndikim të përhershëm në hije, i vendosur në polin jugor të Hënës. Ky imazh, i krijuar nga Kamera e Orbitit të Zbulimit Hënor (LROC) dhe ekipet ShadowCam, ofron një pamje të rrallë dhe të detajuar të kraterit.

LROC, i cili rrotullohet rreth Hënës që nga viti 2009, dhe ShadowCam, një instrument në bordin e anijes kozmike të Institutit Korean të Kërkimeve Hapësinore të quajtur Danuri, e nisur në gusht 2022, secila kanë veçoritë e tyre unike për shikimin e Hënës. LROC është projektuar për të funksionuar në kushte me dritë të ulët, por ka aftësi të kufizuar për të fotografuar zona me hije që nuk marrin kurrë rrezet e diellit direkte. Nga ana tjetër, ShadowCam është 200 herë më i ndjeshëm ndaj dritës se LROC, duke u mbështetur në rrezet e diellit të reflektuara nga tiparet gjeologjike të Hënës ose nga Toka për të kapur imazhe në rajone me ndriçim të dobët.

Mozaiku i fundit u krijua duke kombinuar imazhet nga këto dy kamera, duke lejuar një pamje gjithëpërfshirëse të pjesëve më të ndritshme dhe më të errëta të Hënës. Krateri Shackleton, i karakterizuar nga dyshemeja e tij me hije të përhershme, është pjesërisht e ndriçuar nga dielli në tre pika në buzë për më shumë se 90% të vitit, për shkak të animit të lehtë të boshtit të Hënës. Besohet se këto rajone me hije mund të strehojnë potencialisht rezervuarë akulli uji, një burim i paçmuar për misionet e ardhshme të ekuipazhit në Hënë.

NASA theksoi gjithashtu se këto rajone shumë të ndriçuara në Kraterin Shackleton mund të përdoren për të shfrytëzuar energjinë diellore për një kamp bazë gjatë misioneve të ardhshme, me udhëtime në rajonet me hije për të hetuar kraterin me temperaturë të ulët. Për më tepër, poli jugor hënor ofron komunikim të vazhdueshëm me Tokën, duke e bërë atë një vend ideal për eksplorim.

Publikimi i këtij imazhi të detajuar të Kraterit Shackleton u ofron studiuesve njohuri të vlefshme dhe një kuptim më të mirë të gjeologjisë së Hënës. Ai gjithashtu hap rrugën për eksplorimin dhe përdorimin e ardhshëm të burimeve të Hënës nga misionet njerëzore.

Burimet:

– NASA