Universi i madh kimik: Eksplorimi i të panjohurës

Shkencëtarët vlerësojnë se ka miliarda komponime kimike në univers, me vetëm 1% të tyre të identifikuar deri më tani. Këto komponime të pazbuluara kanë potencialin për të trajtuar çështje të tilla si heqja e gazit serrë dhe zbulimet mjekësore.

Kur Dmitri Mendeleev shpiku tabelën periodike të elementeve në 1869, shkencëtarët filluan të zbulonin kimikatet që i dhanë formë botës moderne. Ndërsa elementët përbëhen nga një lloj atomi, komponimet kimike përbëhen nga dy ose më shumë atome. Disa komponime ndodhin natyrshëm, si uji (i bërë nga hidrogjeni dhe oksigjeni), ndërsa të tjerët krijohen përmes eksperimenteve laboratorike dhe proceseve të prodhimit, të tilla si najloni.

Për të kuptuar pafundësinë e universit kimik, duhet të marrim parasysh numrin e komponimeve kimike të mundshme që mund të formohen duke përdorur 118 elementët e njohur. Duke filluar me komponimet me dy atome, ka 6,903 kombinime të mundshme. Komponimet me tre atome numërojnë rreth 1.6 milionë, dhe ndërsa komponimet bëhen më komplekse, ne do të na duhej të gjithë në Tokë që të krijonin të gjitha këto kombinime, disa herë. Megjithatë, struktura dhe qëndrueshmëria e përbërjes kontribuojnë në kompleksitetin dhe vështirësinë e sintezës së tyre.

Komponimi më i madh kimik i krijuar deri më sot ka pothuajse 3 milionë atome dhe funksioni i tij është ende i panjohur. Megjithatë, komponime të ngjashme përdoren për të mbrojtur ilaçet e kancerit në trup derisa të arrijnë vendin e tyre të synuar.

Megjithëse ka rregulla që rregullojnë kiminë, ato mund të përkulen, duke krijuar mundësi të mëtejshme për komponimet kimike. Edhe gazet fisnike, zakonisht joreaktive, mund të formojnë komponime në rrethana të caktuara. Mjediset ekstreme, të tilla si kushtet e hapësirës së thellë, zgjerojnë sferën e komponimeve të mundshme. Karboni, i cili zakonisht pëlqen të lidhet me një deri në katër atome të tjera, mund të lidhet përkohësisht me pesë atome, ashtu si një autobus me një kapacitet maksimal prej katër mund të transportojë shkurtimisht më shumë pasagjerë.

Kimistët shpesh kalojnë karrierën e tyre duke u përpjekur të krijojnë komponime që kundërshtojnë rregullat tradicionale kimike, herë pas here duke pasur sukses në përpjekjet e tyre. Ata gjithashtu eksplorojnë nëse disa përbërës mund të ekzistojnë vetëm në hapësirë ​​ose në mjedise ekstreme, të tilla si shfrynjet hidrotermale në dyshemenë e oqeanit.

Kur kërkojnë për komponime të reja, shkencëtarët shpesh shikojnë komponimet e lidhura ose reaksionet kimike. Duke modifikuar komponimet e njohura ose duke përdorur materiale të reja fillestare në reaksionet e njohura, ata mund të kërkojnë për "të panjohurat e njohura". Eksplorimi i botës natyrore ka çuar gjithashtu në zbulime të rëndësishme, siç është identifikimi i penicilinës në vitin 1928, kur Alexander Fleming vëzhgoi vetitë e saj antibakteriale.

Kuptimi i strukturës së përbërjeve është thelbësor në zbulimin e vetive të tyre dhe kërkimin e komponimeve të ngjashme. Shpikja e teknikave të rrezeve X, si ajo e zhvilluar nga Dorothy Crowfoot Hodgkin, e ka bërë më të lehtë përcaktimin e strukturës së përbërjeve të reja. Tani, më shumë se kurrë, studiuesit kanë mjetet për të gërmuar në thellësitë e panjohura të universit kimik.

