Shkëlqimi i satelitëve komercialë në orbitën e ulët të Tokës ngre shqetësime për astronomët

Një satelit prototip i quajtur BlueWalker 3, i lëshuar nga AST SpaceMobile në shtator 2022, është bërë një nga objektet më të ndritshëm në qiellin e natës. Vëzhgimet e kryera nga kërkuesit nga Qendra Ndërkombëtare e Bashkimit Astronomik për Mbrojtjen e Qiellit të Errët dhe të Qetë nga Ndërhyrja e Konstelacioneve Satelitore (CPS) zbuluan se, ndonjëherë, BlueWalker 3 është më i ndritshëm se shumica e yjeve dhe planetëve të dukshëm nga Toka. Këto gjetje nxjerrin në pah shqetësimin në rritje midis astronomëve në lidhje me fluksin e sipërmarrjeve private të hapësirës në orbitën e ulët të Tokës dhe ndërhyrjen e mundshme me kërkimin dhe qiellin e natës.

Ekipi i CPS gjurmoi BlueWalker 3 për 130 ditë, duke vëzhguar se grupi i tij i madh i antenave, me përmasa afro 700 metra katrorë, reflekton rrezet e diellit dhe bën që shkëlqimi i tij të luhatet. Shkëlqimi i satelitit varet nga faktorë të tillë si pozicioni i tij në raport me diellin dhe këndi i shikimit. Vëzhgimet u kryen nga vende të shumta anembanë globit, duke përfshirë Kilin, SHBA-në, Meksikën, Zelandën e Re, Holandën dhe Marokun.

Siegfried Eggl, një nga bashkautorët e studimit, shprehu shqetësimin për trendin e satelitëve komercialë më të mëdhenj dhe më të shndritshëm. Ndërsa këta satelitë kontribuojnë në përmirësimin e komunikimeve, minimizimi i ndërprerjes së tyre të vëzhgimeve shkencore është thelbësor. AST SpaceMobile planifikon të vendosë rreth 100 satelitë celularë me brez të gjerë bazuar në modelin BlueWalker 3.

SpaceX, i njohur për satelitët e tij Starlink, është përballur gjithashtu me shqyrtimin e ndikimit të tyre të mundshëm në qiellin e natës. Kompania ka eksperimentuar me veshje të errëta për të zvogëluar sasinë e dritës së reflektuar, por këto përpjekje kanë pasur sukses të kufizuar. Astronomët argumentojnë se duhet të zhvillohen strategji shtesë për të punuar rreth yjësive artificiale të krijuara nga satelitët komercialë. Për më tepër, përveç shqetësimeve të dukshmërisë, ngopja e orbitës së ulët të Tokës me satelitë komercialë përbën një kërcënim për astronominë e radios, pasi këta satelitë, duke përfshirë BlueWalker 3, mund të ndërhyjnë në vëzhgimet e teleskopit të radios.

Gjetjet e studimit të kryer nga CPS përputhen me një studim të veçantë që zbuloi se satelitët Starlink po rrjedhin rrezatim elektromagnetik të paqëllimshëm, i cili paraqet rrezik për ndërprerjen e vëzhgimeve të radioteleskopëve.

Burimet:

– Nature Journal

– Qendra Ndërkombëtare e Unionit Astronomik për Mbrojtjen e Qiellit të Errët dhe të Qetë nga Ndërhyrja e Konstelacionit Satelitor (CPS)