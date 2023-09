Shkencëtarët në Japoni vëzhgojnë izotopet super të rënda të oksigjenit

Shkencëtarët në Japoni kanë bërë një zbulim të rëndësishëm duke vëzhguar për herë të parë izotopet e oksigjenit super të rëndë oksigjen-27 (27O) dhe oksigjen-28 (28O). Ekipi i Institutit të Teknologjisë në Tokio dhe RIKEN zbuloi se izotopi i oksigjenit-28, i cili mendohej të ishte veçanërisht i qëndrueshëm, nuk ishte "magji e dyfishtë" siç besohej më parë. Zbulimi do të kontribuojë në përmirësimin e të kuptuarit tonë të strukturës bërthamore dhe mund të ketë implikime për fizikën e yjeve neutron.

Kur fizikantët bërthamorë flasin për numra magjikë, ata i referohen një situate ku nukleonet e një atomi (protonet dhe neutronet) janë rregulluar në një mënyrë që e bën bërthamën e tij jashtëzakonisht të qëndrueshme. Atomet me numër specifik të protoneve ose neutroneve, të tilla si 2, 8, 20, 28, 50, 82 ose 126, ka shumë pak gjasa të pësojnë humbje energjie për shkak të zbërthimit radioaktiv.

Koncepti i numrit magjik mund të shpjegohet duke përdorur modelin e guaskës bërthamore. Bërthamat mund të konsiderohen si predha me shumë shtresa, të ngjashme me shtresat e një qepe, ku secila predhë ka një numër të caktuar "vendesh" për neutronet ose protonet. Kur një predhë është e mbushur me neutrone ose protone, ajo konsiderohet "e mbyllur". Në rastin e oksigjenit-16 (16O), i cili ka tetë protone dhe tetë neutrone, guaska e parë është e mbushur me dy neutrone dhe guaska e dytë është e mbushur me gjashtë neutrone, duke e bërë atë një bërthamë "dyfish magjike".

Izotopi i oksigjenit-28 ishte një kandidat për statusin magjik të dyfishtë pasi ka tetë protone dhe 20 neutrone, me 20 neutrone të shpërndara në tre predha. Megjithatë, studiuesit zbuluan se hendeku i energjisë midis dy orbitaleve përfundimtare të predhave neutron ishte i dobët, duke lejuar përzierjen midis dy predhave. Ky erozion i guaskës nuk është i zakonshëm dhe ishte i papritur për 28O.

Zbulimi i mungesës së "magjisë së dyfishtë" në oksigjen-28 është një zhvillim i rëndësishëm për teorinë bërthamore. Ai do të përmirësojë të kuptuarit tonë për izotopet me raporte të mëdha neutron-proton dhe do të ndihmojë në vlerësimin e ndërveprimeve të panjohura bërthamore si forcat tre-neutrone. Këto gjetje mund të kenë implikime për studimin e vetive të yjeve neutron.

