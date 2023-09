Teknologjia e re i lejon shkencëtarët të vizualizojnë valët e zërit dhe papërsosmëritë në kristale

Studiuesit kanë bërë një zbulim novator në fushën e shkencës së materialeve duke zhvilluar një teknologji që u mundëson atyre të vizualizojnë valët e zërit dhe defektet mikroskopike brenda kristaleve. Ky zbulim inovativ ka potencialin për të kapërcyer hendekun midis lëvizjeve atomike ultra të shpejta dhe fenomeneve makroskopike.

Ekipi i shkencëtarëve nga Universiteti i Stanfordit, Universiteti Teknik i Danimarkës dhe Laboratori Kombëtar i Përshpejtuesit SLAC projektuan një mikroskop të avancuar me rreze X të aftë për të vëzhguar drejtpërdrejt valët e zërit në nivelin e rrjetës brenda kristaleve. Duke shfrytëzuar këtë teknologji, studiuesit mund të fitojnë njohuri të thella mbi transformimet e shpejta të materialeve dhe karakteristikat e tyre që rezultojnë.

Struktura atomike e materialeve kristalore luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e vetive dhe aplikimeve të tyre. Të kuptuarit e pranisë së defekteve dhe zhvendosjeve atomike brenda rrjetës kristalore është thelbësore për të kuptuar pse disa materiale bëhen më të forta ose më të brishta në kushte specifike.

Tradicionalisht, ka qenë sfiduese për të studiuar dinamikën e këtyre defekteve dhe shtrembërimeve në kohë reale në shkallët e duhura. Megjithatë, ky studim i ri trajton në mënyrë efektive këtë kufizim. Studiuesit gjeneruan valë zanore brenda një kristali diamanti dhe përdorën mikroskopin me rreze X për të kapur shtrembërimet delikate brenda strukturës së rrjetës së kristalit. Duke u sinkronizuar me shkallët kohore natyrore të dridhjeve të shkallës atomike, ata ishin në gjendje të vëzhgonin shtrembërimet në detaje.

Për të dalluar devijimet e shkaktuara nga valët e zërit dhe defektet, shkencëtarët pozicionuan në mënyrë strategjike një lente të specializuar me rreze X përgjatë rrezes. Kjo lente filtroi ​​pjesët e pacenuara të kristalit dhe fokusoi vëzhgimet në zonat ku ishin të pranishme ndryshimet strukturore.

Ky zhvillim novator ofron një metodë jo-invazive dhe me rezolucion të lartë për të vëzhguar transformimet e shpejta të materialit. Më parë, kërkimi në këtë fushë pengohej nga mungesa e mjeteve të afta për të kapur këto ndryshime të shpejta. Aftësia për të vizualizuar dhe kuptuar këto transformime ka implikime në fusha të ndryshme, duke përfshirë shkencën e materialeve, fizikën, gjeologjinë dhe prodhimin.

Duke fituar njohuri mbi ndryshimet e nivelit atomik që i paraprijnë ngjarjeve makroskopike, studiuesit mund të përmirësojnë kuptimin e tyre për fenomene të tilla si përhapja e nxehtësisë dhe dinamika e valëve të zërit. Kjo teknologji e re hap mundësi për studimin e ngjarjeve të rralla të shkaktuara nga defektet dhe stimujt e lokalizuar brenda kristaleve, duke hedhur dritë mbi ngjarjet nxitëse që çojnë në transformime fazore në shkallë më të gjerë, shkrirje dhe reaksione kimike.

Dokumenti kërkimor që detajon këtë punë pioniere, i titulluar "Imazhi në kohë reale i valëve akustike në materiale me shumicë me mikroskop me rreze X", u botua në Proceedings of the National Academy of Sciences.

