Një terapi premtuese për zbutjen e humbjes së kockave në hapësirë ​​dhe në tokë

By

Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë, Los Anxhelos (UCLA), kanë zhvilluar një terapi që premton reduktimin e humbjes së kockave nga udhëtimet e gjata në hapësirë, si dhe degjenerimin muskuloskeletor në Tokë. Mikrograviteti, i përjetuar nga astronautët në hapësirë, shkakton humbje kockore në një shkallë 12 herë më të madhe se në Tokë, duke paraqitur një kërcënim për shëndetin e skeletit. Ekipi i UCLA hetoi nëse shpërndarja sistematike e molekulës-1 të ngjashme me NELL (NELL-1) mund të ndihmojë në zbutjen e kësaj humbjeje kockore.

NELL-1 është një proteinë thelbësore për zhvillimin e kockave dhe ruajtjen e densitetit. Studiuesit rritën potencialin terapeutik të NELL-1 duke zgjatur gjysmën e jetës së tij dhe duke krijuar një molekulë "të zgjuar" që synon në mënyrë specifike indet e eshtrave pa shkaktuar efekte negative. Gjetjet, të publikuara në revistën 'npj Microgravity', treguan se molekula e re, e njohur si BP-NELL-PEG, demonstroi specifikë superiore për indin kockor pa shkaktuar efekte të padëshirueshme të dukshme.

Sipas Chia Soo nga UCLA, këto gjetje mbajnë një premtim të jashtëzakonshëm për të ardhmen e eksplorimit të hapësirës, ​​si dhe për të luftuar humbjen e kockave dhe përkeqësimin muskuloskeletor në Tokë. Kang Ting nga Instituti Forsyth shtoi se BP-NELL-PEG mund të jetë një mjet premtues kur trajnimi konvencional i rezistencës nuk është i realizueshëm për shkak të lëndimeve ose faktorëve të tjerë.

Për të testuar terapinë në kushte reale të hapësirës, ​​studiuesit kryen një studim duke përdorur minj. Gjysma e minjve kaluan nëntë javë të gjata në mikrogravitet për të simuluar një udhëtim të gjatë në hapësirë. Gjysma tjetër u kthye në Tokë pas 4.5 javësh. Të dy grupet u trajtuan ose me BP-NELL-PEG ose me një substancë kontrolli. Rezultatet treguan se minjtë e trajtuar me BP-NELL-PEG kishin një rritje të konsiderueshme në formimin e kockave. Për më tepër, nuk u vërejtën efekte të dukshme negative shëndetësore si në hapësirë ​​ashtu edhe në minjtë e trajtuar nga Toka.

Kjo terapi jo vetëm që ka potencial për misionet e ardhshme në hapësirë, por gjithashtu ofron një trajtim të mundshëm për pacientët që vuajnë nga osteoporoza ekstreme dhe kushte të tjera të lidhura me kockat në Tokë. Studime të mëtejshme njerëzore nevojiten për të konfirmuar këto gjetje dhe për të eksploruar plotësisht përfitimet terapeutike të BP-NELL-PEG.

Burimet:

– Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos

– Instituti Forsyth

– npj Mikrograviteti