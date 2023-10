Zbulohet shkëmbimi gjenetik midis Homo sapiens dhe Neandertalëve

By

Një studim i fundit që analizon gjenomet evropiane dhe aziatike nga 40,000 vitet e fundit ka ofruar njohuri mbi shkëmbimin gjenetik midis Homo sapiens dhe të afërmve tanë më të afërt, Homo neanderthalensis. Hulumtimi zbulon se Neandertalët nuk u zhdukën plotësisht nga speciet tona, por përkundrazi përjetuan ngjarje të ndërthurjes me kalimin e kohës, duke çuar përfundimisht në asimilimin e tyre gjenetik.

Ky studim, i botuar në Science Advances, ekzaminoi 4,464 gjenome euroaziatike, të lashta dhe moderne, për të kuptuar se si ato ndërlidheshin bazuar në origjinën gjeografike dhe moshën. Gjetjet treguan se fermerët e hershëm, me origjinë nga Anadolli dhe Levanti, me më pak prejardhje të Neandertalit, holluan përqindjen e ADN-së së Neandertalit në popullatat evropiane rreth 10,000 vjet më parë. Kjo shpjegon pse popullsitë e Azisë Lindore kanë një përqindje më të lartë të prejardhjes së Neandertalit në krahasim me popullsitë e Evropës Perëndimore.

Ekipi hulumtues kreu simulime kompjuterike që treguan se popullatat që migronin dhe hibridizonin me grupe të ndryshme do të çonin në gjeneratat e mëvonshme që të kishin një përqindje të ADN-së lokale në përpjesëtim me distancën nga erdhi popullsia migruese. Kjo sugjeron që ndërsa Homo sapiens u largua më larg nga Afrika, ata grumbulluan më shumë ADN të Neandertalit në gjenomin e tyre.

Studimi zbuloi gjithashtu se zgjerimi i dytë i diapazonit të fermerëve të hershëm nga Anatolia-Levant, i cili zëvendësoi gjuetarët-mbledhës në Evropë, luajti një rol të rëndësishëm në shpjegimin e shpërndarjes aktuale të prejardhjes së Neandertalit. Ekipi ekzaminoi gjenomet që datojnë 40,000 vjet e më të reja nga Burimi i Lashtë i ADN-së Allen në Shkollën Mjekësore të Harvardit, i cili tregoi se si ADN-ja e Neandertalit u hollua në gjenomet njerëzore pas zhdukjes së Neandertalëve nga të dhënat fosile.

Ndërsa niveli i përgjithshëm i prejardhjes së Neandertalit është afërsisht 2%, nivelet ndryshojnë midis rajoneve të ndryshme. Azia Lindore është gjetur të ketë një nivel prejardhjeje neandertal që është 8% deri në 24% më i lartë se Evropa Perëndimore. Këto dallime në prejardhjen e Neandertalit mund të dallohen përmes akumulimit të paleogjenomeve.

Ky studim ofron njohuri të vlefshme në historinë e shkëmbimit gjenetik midis Homo sapiens dhe Neandertalëve. Analizat e mëtejshme dhe gjetjet paleoantropologjike do të kontribuojnë në një kuptim më të plotë të diversitetit tonë gjenetik modern dhe ndërveprimeve midis specieve tona dhe të afërmve tanë më të afërt.

Burimet:

– Revista Science Advances

– Artikulli Gizmodo – “Analiza gjenetike gjithëpërfshirëse zbulon shtrirjen e ndërthurjes së Neandertalit” (lidhja: https://gizmodo.com/sweeping-genetic-analysis-reveals-the-extent-of-neande-1848036894)