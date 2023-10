Fosilet kalimtare që mungojnë në precambrian: dëshmi të mëtejshme kundër evolucionit darvinian

By

Shfaqja e papritur e filave të kafshëve të ndryshme gjatë Shpërthimit Kambrian ka paraqitur prej kohësh një sfidë për evolucionin darvinian. Sipas kësaj teorie, risitë komplekse biologjike duhet të ishin shfaqur gradualisht me kalimin e kohës, me forma të shumta të ndërmjetme. Megjithatë, asnjë fosile kalimtare nuk është gjetur në shtresat e vona parakambriane që i paraprinë Shpërthimit Kambrian. Periudha Ediacaran, e cila përfshin fundin e Prekambrianit, përmban makro-fosile komplekse, por marrëdhënia e tyre me filat e kafshëve të mëvonshme Kambriane mbetet e diskutueshme.

Vetë Çarls Darvini e pranoi këtë si një kundërshtim të rëndë ndaj teorisë së tij, duke vënë në dukje mungesën e të dhënave nga periudhat e gjera primordiale që i paraprinë shtresës kambriane. Shpjegimi më i zakonshëm për këtë mungesë është paplotësia e të dhënave fosile, duke sugjeruar se paraardhësit e kafshëve duhet të kenë ekzistuar, por nuk janë ruajtur lehtësisht për shkak të madhësisë së tyre të vogël dhe trupave të butë. Megjithatë, kjo hipotezë e artefakteve është hedhur poshtë nga zbulimet e fundit të lokaliteteve fosile Ediacaran që mund të kishin lejuar ruajtjen e pararendësve të kafshëve të vogla me trup të butë. Në vend të kësaj, këto lokalitete dhanë vetëm alga fosile dhe disa organizma problematikë.

Një studim i fundit i botuar në Trends in Ecology and Evolution shton prova të mëtejshme kundër hipotezës së artefakteve. Paleontologët e udhëhequr nga Derek Briggs krahasuan proceset e fosilizimit dhe gjeologjinë e shtresave parakambriane dhe kambriane dhe gjetën një mungesë të plotë të kafshëve në shtresat parakambriane të përshtatshme për t'u ruajtur. Ata sugjerojnë një kufizim maksimal të butë për antikitetin e kafshëve në 789 milionë vjet më parë. Kushtet e tipit Burgess Shale, të cilat janë propozuar si mjedis i favorshëm për ruajtjen e hershme të kafshëve, nuk janë lidhur me biotat fosile që datojnë 789 milionë vjet më parë ose më të vjetër.

Autorët e studimit nënkuptojnë se një hendek kriogjenik në biotat e ruajtura jashtëzakonisht mund të shpjegojë shfaqjen e papritur të kafshëve më vonë. Megjithatë, ky interpretim duket se anashkalon provat kontradiktore, duke përfshirë mungesën e kafshëve të padiskutueshme metazoan ose bilaterale gjatë kësaj kohe. Për më tepër, studime të tjera kanë vendosur kufizimin maksimal për kafshët e para në një moshë edhe më të re, më afër fillimit të Kambrianit.

Këto gjetje sfidojnë supozimet gradualiste të evolucionit darvinian dhe kundërshtojnë datimin e sugjeruar nga studimet e orës molekulare. Është e rëndësishme që biologët evolucionarë të pranojnë dhe trajtojnë mospërputhjet e rëndësishme midis të dhënave empirike dhe parashikimeve thelbësore të teorisë së tyre.