Një Udhëtim drejt Psikës së Asteroidit 16: Eksplorimi i Lindjes së Sistemit Diellor

Një fotografi e fundit astronomike ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve dhe entuziastëve të hapësirës. Imazhi shfaq një koleksion të vogël zhavorri brenda një ene metalike, por ajo që e bën atë të jashtëzakonshëm është se ky zhavorr e ka origjinën nga një asteroid. Si mbetje të materialit primordial nga lindja e Sistemit Diellor, ky mostër ka vlerë të rëndësishme shkencore. Tani, një anije e re kozmike po fillon një mision për të eksploruar një tjetër asteroid, i njohur si 16 Psyche, i cili përbëhet kryesisht nga hekur dhe metale të lidhura me to.

Formimi i Sistemit Diellor ishte një proces dramatik dhe kompleks. Grimcat e pluhurit brenda resë që lindi Diellin dhe planetët filluan të bashkohen, duke formuar gunga. Këto gunga ndonjëherë rriteshin duke u ngjitur në gunga të tjera, por përplasjet me shpejtësi të lartë gjithashtu bënë që ato të copëtoheshin në zhavorr dhe pluhur. Përplasjet e herëpashershme përfshinin trupa më të mëdhenj, si për shembull kur Toka po formohej dhe u godit nga një objekt me madhësinë e Marsit. Mbetjet nga kjo përplasje përfundimisht çuan në krijimin e Tokës dhe Hënës.

Kur materiali u përplas me një trup qiellor në rritje, sasia e jashtëzakonshme e energjisë e gjeneruar lëshoi ​​sasi të bollshme nxehtësie. Kjo rezultoi në një sferë shkëmbore të shkrirë, e cila u ftoh gradualisht gjatë miliarda viteve. Edhe sot e kësaj dite, bërthama e Tokës mbetet e nxehtë dhe pjesërisht e shkrirë. Një pjesë e kësaj nxehtësie e ka origjinën nga formimi i planetit, ndërsa pjesa tjetër vjen nga prishja e elementeve radioaktive. Pluhuri që formoi planetët përbëhej nga minerale të ndryshme shkëmbore, akulli, hekuri, nikeli dhe metalet e lidhura me to, së bashku me gjurmët e elementëve të rëndë, duke përfshirë ato radioaktive.

Prania e hekurit dhe të afërmve të tij në retë e pluhurit kozmik është pasojë e prodhimit të energjisë brenda yjeve. Këta elementë janë pika përfundimtare e reaksioneve të shkrirjes në yje, të cilat kërkojnë një sasi të madhe energjie për të prodhuar diçka përtej tyre. Si pasojë, kur yjet shemben dhe shpërthejnë, ata lëshojnë hekur dhe elementë të tjerë të rëndë në univers. Ky proces rezulton në formimin e elementeve më të rëndë si ari, argjendi, plumbi dhe izotope të ndryshme radioaktive.

Ndërsa formohet një planet i ri, përzierja e materialeve të shkrira nuk kombinohet lehtë. Mineralet më të lehta, të tilla si silikoni dhe alumini, ngrihen në sipërfaqen e planetit, ndërsa hekuri, magnezi dhe metalet më të rënda zhyten në mes. Në rast të një përplasjeje shkatërruese me një planet tjetër, është e mundur që bërthama metalike të mbijetojë dhe të bëhet një asteroid. Një asteroid i tillë do të përbëhet kryesisht nga nikeli dhe hekuri, së bashku me sasi të vogla të elementëve të tjerë të rëndë.

Ka dy arsye të rëndësishme pse studimi i një asteroidi nikel/hekur si 16 Psyche është me interes. Së pari, ai ofron një mostër të arritshme të bërthamës së paarritshme të Tokës, duke ofruar njohuri të vlefshme për formimin e botës sonë dhe planetëve të tjerë shkëmborë. Së dyti, ndërsa njerëzit ndërmarrin hapa për të vendosur baza në Hënë dhe trupa të tjerë qiellorë, marrja e burimeve thelbësore në dispozicion bëhet thelbësore. Ndërsa uji është gjerësisht i disponueshëm në hapësirë, materialet e ndërtimit si çeliku janë të rënda dhe të rënda për t'u transportuar nga Toka. Prandaj, gjetja e këtyre burimeve në vend do të thjeshtonte ndjeshëm misionet e ardhshme hapësinore dhe do të reduktonte kostot.

Duke u thelluar në përbërjen dhe karakteristikat e asteroidëve si 16 Psyche, shkencëtarët po zbulojnë sekretet e lindjes së Sistemit Diellor dhe po hapin rrugën për eksplorimin e ardhshëm të hapësirës dhe përpjekjet e kolonizimit.

Burimet:

– Ken Tapping, astronom në Observatorin Astrofizik të Radios Dominion në Penticton.