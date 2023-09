Simulimet superkompjuterike zbulojnë origjinën e unazave dhe hënave të Saturnit

By

Një studim i fundit i publikuar në The Astrophysical Journal ka përdorur simulime superkompjuterike për të dhënë një shpjegim për origjinën e unazave të Saturnit. Hulumtimi, i kryer nga NASA, Universiteti Durham dhe Universiteti i Glasgout, sugjeron se unazat mund të ishin formuar nga mbeturinat e dy hënave më të vogla të akullta që u përplasën dhe u thyen disa qindra milionë vjet më parë. Këto hëna paraardhëse do të kishin qenë të ngjashme në madhësi me hënat aktuale të Saturnit, Dione dhe Rhea. Disa nga mbeturinat nga kjo përplasje mund të kenë kontribuar gjithashtu në formimin e hënave të sotme të Saturnit.

Ky zbulim i ri mbi origjinën e unazave të Saturnit u bë i mundur nga të dhënat e mbledhura nga anija kozmike Cassini, e cila kaloi 13 vjet duke studiuar Saturnin dhe sistemet e tij. Matjet e Cassini-t treguan se unazat janë të përbëra kryesisht nga akulli dhe kanë grumbulluar shumë pak pluhur që nga formimi i tyre. Kjo tregon se unazat u formuan relativisht kohët e fundit në historinë e sistemit diellor.

Për të hetuar më tej formimin e unazave, ekipi hulumtues përdori superkompjuterin COSMA në objektin DiRAC të Universitetit Durham. Ata kryen simulime hidrodinamike me një rezolucion më shumë se 100 herë më të lartë se studimet e mëparshme. Duke modeluar përplasje të ndryshme midis hënave pararendëse, studiuesit fituan njohuri të vlefshme në historinë e sistemit të Saturnit.

Simulimet zbuluan se një ndikim midis hënave të akullta mund të kishte dërguar mjaft material pranë Saturnit për të formuar unazat. Ky skenar çon natyrshëm në krijimin e unazave të pasura me akull, pasi shkëmbi në thelbin e trupave që përplasen shpërndahet më pak se akulli i sipërm. Këto gjetje mbështesin idenë se unazat e kanë origjinën nga një përplasje midis dy hënave, dhe jo nga shpjegime të tjera alternative.

Duke simuluar skenarë të ndryshëm përplasjesh, studiuesit përcaktuan se një gamë e gjerë ndikimesh mund të shpërndanin sasinë e duhur të akullit në kufirin Roche të Saturnit. Ky është rajoni ku forca gravitacionale e një planeti mund të shpërbëjë trupa më të mëdhenj shkëmbi ose akulli. Akulli i shpërndarë më pas mund të vendoset në unaza po aq të akullta sa ato që vërehen sot rreth Saturnit.

Dr. Jacob Kegerreis, një shkencëtar kërkimor në Qendrën Kërkimore Ames të NASA-s, theksoi rëndësinë e këtyre simulimeve për të kuptuar sistemin e Saturnit. Ai theksoi se ka ende shumë të panjohura rreth Saturnit dhe hënave të tij, duke përfshirë mundësinë e mjediseve të përshtatshme për jetë. Simulimet e reja ofrojnë një eksplorim të detajuar të evolucionit të sistemit, duke hedhur dritë mbi rininë gjeologjike të unazave të Saturnit.

Në përgjithësi, ky studim ofron prova bindëse se unazat dhe hënat e Saturnit rezultuan nga një përplasje masive në historinë relativisht të fundit të sistemit diellor. Simulimet e superkompjuterëve kanë dhënë njohuri të vlefshme në formimin e këtyre tipareve qiellore, duke kontribuar në të kuptuarit tonë të dinamikës dhe evolucionit të sistemit të Saturnit.

– LFA Teodoro et al, Origjina e fundit e ndikimit të unazave të Saturnit dhe hënave me përmasa mesatare, The Astrophysical Journal (2023).