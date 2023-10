Zhbllokimi i sekreteve të plakjes: Roli i gjeneve kërcyese

By

Shkencëtarët po përpiqen vazhdimisht të zbulojnë misteret e plakjes në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë e jetës sonë dhe të zgjasin jetëgjatësinë tonë. Hulumtimet e fundit mbi elementët e transpozueshëm (TEs), të njohur gjithashtu si "gjene kërcyese", kanë hedhur dritë mbi rolin e tyre vendimtar në procesin e plakjes.

TE-të janë sekuenca brenda kodit tonë të ADN-së që kanë aftësinë të zhvendosen ose të "kërcejnë" nga një seksion në tjetrin. Ndërsa kjo lëvizje është një proces i natyrshëm, ajo mund të paraqesë probleme nëse nuk rregullohet siç duhet. Për të studiuar ndikimin e TE-ve në plakje, studiuesit nga Universiteti Eötvös Loránd në Hungari u fokusuan në rrugën Piwi-piRNA, një sekuencë e reaksioneve molekulare përgjegjëse për kontrollin e TE-ve.

Në eksperimentet mbi krimbat Caenorhabditis elegans, studiuesit vunë re se manipulimi i rrugës Piwi-piRNA ndryshoi procesin e plakjes. Duke reduktuar aktivitetin e TE përmes rregullimit të ulët ose mbishprehjes somatike të përbërësve të rrugës, krimbat jetuan dukshëm më gjatë. Ky zbulim sugjeron se lëvizja e gjeneve kërcyese brenda gjenomës së ADN-së kontribuon në plakjen e organizmave.

Ky zbulim është në përputhje me sjelljen e kafshëve si kandil deti i pavdekshëm, i cili mund të rigjenerohet vazhdimisht dhe potencialisht të jetojë përgjithmonë. Studimet e mëparshme kanë treguar se rruga Piwi-piRNA shtyp TE-të në këto krijesa. Sidoqoftë, marrëdhënia midis aktivitetit të TE dhe plakjes qelizore mbeti e paqartë deri më tani. Studimi me C. elegans tregon se aktiviteti TE ndikon në procesin e plakjes qelizore.

Studiuesit zbuluan gjithashtu një aspekt tjetër të sjelljes së TE lidhur me plakjen. Ndërsa krimbat plaken, pati një rritje në metilimin e ADN-së N6-adeninës brenda segmenteve TE, një ndryshim në aktivitetin e gjeneve që rrit aktivitetin e TE. Këto gjetje intriguese hapin mundësi për modifikimin dhe ndikimin e sjelljes TE për të ngadalësuar plakjen qelizore. Ndonëse pavdekësia mund të mos jetë e arritshme, është e mundur të zvogëlohet prevalenca e sëmundjeve dhe sëmundjeve të lidhura me moshën tek popullata e moshuar.

Për më tepër, ky hulumtim ka potencialin të hapë rrugën për një metodë të përcaktimit të moshës bazuar në ADN, duke siguruar një orë të saktë biologjike. Implikimet e këtij modifikimi epigjenetik janë të gjera dhe mund të kenë implikime të rëndësishme për fushat e mjekësisë dhe biologjisë.

