Hulumtimi i ri zbulon bakteret detare që kanë humbur flagjelat dhe tipare të tjera kur kthehen në oqean

Një studim i fundit i kryer nga Instituti i Përbashkët i Gjenomit të Departamentit të Energjisë në SHBA, në bashkëpunim me studiues nga Universiteti i Nevadës, Las Vegas, ka zbuluar gjetje befasuese rreth baktereve nga grupi Chloroflexota. Këto baktere, të cilat njihen për aftësinë e tyre për të zbërthyer ndotësit dhe ricikluar karbonin, u zbulua se kishin flagjela në burimet e nxehta, por e humbën këtë veçori kur evoluan për të banuar në mjedise detare qindra miliona vjet më parë.

Studiuesit u fokusuan veçanërisht në një klasë brenda Chloroflexota të quajtur Dehalococcoidia, të cilat kanë aftësinë të degradojnë kimikatet e dëmshme që gjenden në pesticide dhe ftohës. Nëpërmjet gjenomit dhe sekuencës metagjenomike, ata zbuluan se Dehalococcoidia që banonte në burime të nxehta zotëronte flagjela, një tipar i panjohur më parë në Chloroflexota. Në të kundërt, homologëve të tyre që banonin në oqean u mungonin flagjelat, duke sugjeruar që këto struktura humbën gjatë përshtatjes evolucionare me mjediset detare.

Studimi zbuloi gjithashtu tipare të tjera befasuese në burimin e nxehtë Dehalococcoidia. Disa nga këto tipare ishin zhdukur në bakteret që kishin evoluar për të jetuar në oqean, ndërsa mbetjet e tipareve të tjera mbetën. Për shembull, si burimet e nxehta ashtu edhe Dehalococcoidia që banojnë në oqean shfaqën një humbje të mureve qelizore dhe një model kompleks të evolucionit për gjenet që lidhen me ngrënien e komponimeve bimore. Kjo sugjeron që këto baktere ka të ngjarë të mbështeten në bashkëpunimin me mikroorganizma të tjerë në komunitetin e tyre për të zbërthyer materialin bimor.

Përveç kësaj, studiuesit zbuluan se burimi i nxehtë Dehalococcoidia kishte enzima për të sintetizuar ose degraduar hormonet bimore, duke treguar se homologët e tyre që banojnë në tokë mund të kenë aftësinë për të manipuluar rritjen e bimëve.

Kuptimi i historisë evolucionare dhe karakteristikave unike të baktereve Chloroflexota mund të ketë implikime të rëndësishme për mikroorganizmat inxhinierikë për aplikime të tilla si prodhimi i biokarburanteve. Duke shfrytëzuar aftësitë e tyre të ndryshme metabolike, shkencëtarët mund të jenë në gjendje të zhvillojnë procese më të qëndrueshme dhe efikase në industri të ndryshme.

Studime të mëtejshme mbi këto baktere mund të hedhin dritë mbi përdorimin e mundshëm të proceseve mikrobike në prodhimin e biokarburanteve dhe aplikime të tjera të qëndrueshme.

Burimi: Marike Palmer et al, Dehalococcoidia Thermophilic me tipare të pazakonta hedhin dritë mbi një të kaluar të papritur, The ISME Journal (2023).