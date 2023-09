Modeli i ri zbulon Lëvizjen e sinkronizuar të Cilia të drejtuar nga rajonet kufitare

Një studim i fundit i kryer nga shkencëtarët nga MPI-DS ka zbuluar një model të përbashkët organizativ të ndarë nga sisteme të ndryshme, duke përfshirë turmën në një stadium futbolli, këmbët e një centipede dhe qerpikët në mushkëritë tona.

Koordinimi i rrahjes së qerpikëve është thelbësor për lëvizjen e tyre të sinkronizuar. Ndryshe nga veprimet e koordinuara të tifozëve të futbollit ose të sistemit nervor qendror që kontrollon këmbët e një centipede, ciliave nuk ka një sistem të centralizuar kontrolli. Megjithatë, ato mbështeten në ndërveprimet jo reciproke dhe ndikimin e rajoneve kufitare për të arritur sinkronizimin.

Studiuesit theksuan rolin vendimtar të rajoneve kufitare në koordinimin e ciliave. Kur qerpikët rrahin së bashku, ato sinkronizohen duke rrahur pak para fqinjëve të tyre në njërën anë dhe pak pas fqinjëve të tyre në anën tjetër, duke krijuar një model të ngjashëm me valën. Ky sinkronizim inicohet nga rajonet kufitare dhe lehtësohet nga lëngu që rrethon qerpikët.

Interesante, ciliat pranë njëra-tjetrës nuk ushtrojnë forcë të barabartë mbi njëra-tjetrën. Në varësi të pozicionit të tyre, një cilium mund të ndikohet më shumë nga fqinji i tij sesa anasjelltas. Ky fenomen, veçanërisht në sistemet e qilarit të mbushur dendur, çon në një model të drejtuar, jo reciprok që formon një valë.

Rajonet kufitare veprojnë si stimulues kardiak, duke tërhequr qelizat e tjera në një mënyrë kaskadë. Ky vëzhgim sfidon modelet e mëparshme që supozonin se kufijtë prishin rendin.

Ky model i ri ofron njohuri për vetë-organizimin e lëndës së gjallë dhe thekson rëndësinë e vetive të sipërfaqes në kuptimin e mekanizmave të sinkronizimit. Gjetjet lidhin hendekun midis shkallëve mikroskopike dhe makroskopike, duke zbuluar ngjashmëri të habitshme në parimet organizative.

Në përgjithësi, ky studim hedh dritë mbi modelin e koordinuar të rrahjes së qerpikëve dhe rolin e luajtur nga rajonet kufitare në drejtimin e lëvizjes së tyre të sinkronizuar.

