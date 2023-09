Zbulohet kolibri i pazakontë hibrid në Peru

By

Në Parkun Kombëtar Cordillera Azul në Andet peruane është zbuluar një kolibri hibrid i pa dokumentuar kurrë më parë. Zogu është rezultat i hibridizimit të dy specieve të ndryshme vendase në Amerikën e Jugut perëndimore: kolibri Brilliant me grykë rozë dhe kolibri Brilliant me rrjetë rufous. Ky zbulim sfidon nocionin se specie të veçanta kolibri nuk ndërthuren. Zogu hibrid ka një ngjyrosje unike me ngjyrë ari që është një kombinim i fytit rozë të specieve të tij mëmë. Studiuesit spekulojnë se hibride si ky mund të kontribuojnë në shumëllojshmërinë e ngjyrave strukturore që gjenden në pemën familjare të kolibrit.

Pendët e marrin ngjyrën e tyre bazë nga pigmentet, por pendët e kolibrit janë të ylbertë, që do të thotë se ngjyra e tyre përcaktohet nga mënyra se si drita përkulet dhe filtrohet ndërsa godet qelizat e puplave nga kënde të ndryshme. Ngjyra e floririt e kolibrit hibrid është rezultat i mënyrave komplekse në të cilat përcaktohen ngjyrat e ylberta të puplave. Përzierja e recetave komplekse për ngjyrën e puplave nga dy speciet e tij mëmë rezultoi në ngjyrosjen unike të këtij zogu hibrid.

Kolibrat hibridë si ky janë të rrallë dhe ekzistenca e tyre ngre pyetje në lidhje me frekuencën dhe rolin e hibridizimit në evolucionin e kolibrit. Ky zbulim ka hapur rrugë të reja kërkimi për studiuesit dhe ofron njohuri mbi kompleksitetin e gjenetikës dhe ngjyrosjes së kolibrit.

