Teleskopi Hapësinor Hubble i NASA-s kap urën mahnitëse të gazit dhe pluhurit midis galaktikave

Teleskopi Hapësinor Hubble i NASA-s ka kapur një imazh befasues të një ure gazi dhe pluhuri që lidh dy galaktika në prag të bashkimit. Kjo urë kozmike, e vendosur brenda sistemit Arp 107, ka mahnitur shkencëtarët dhe entuziastët e hapësirës.

Arp 107, i cili është afërsisht 465 milionë vite dritë larg nga Toka, është fokusi i një misioni të përbashkët nga NASA dhe Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA). Misioni synon të zbulojë misteret e anëtarëve më pak të njohur të këtij sistemi.

Imazhi i kapur së fundmi përmban dukshëm një Galaxy Seyfert, i njohur për bërthamën e tij aktive galaktike. Ky entitet unik qiellor mbizotërohet nga një krah i madh spirale që lakohet në mënyrë elegante rreth bërthamës së tij, i stolisur me yje të shumtë të sapolindur. Është interesante se këto yje i detyrohen lindjes dhe shkëlqimit të tyre rezervave të pasura të materialeve të marra nga galaktika më e vogël me të cilën Galaktika Seyfert është gati të bashkohet.

Bërthama aktive galaktike e Seyfert Galaxy ofron një ekran verbues, duke lëshuar një shkëlqim rrezatues karakteristik të materialeve që konsumohen nga vrima e zezë qendrore. Ky rrezatim intensiv ka potencialin të errësojë ndriçimin kolektiv të çdo ylli brenda galaktikës.

Në të kundërt, galaktika më e vogël në Arp 107 duket më e zbehtë, veçanërisht në krahët e saj spirale, duke treguar përthithjen e saj në galaktikën më të madhe Seyfert. Galaktikat Seyfert, si Arp 107, janë të rëndësishme sepse rrezatimi nga e gjithë galaktika e tyre mund të vërehet pavarësisht nga shkëlqimi i jashtëzakonshëm i bërthamës së tyre aktive.

Si Galaktika Seyfert ashtu edhe galaktika më e vogël në Arp 107 janë pjesë e "Atlasit të Galaktikave të Veçanta", një përmbledhje e krijuar nga Halton Arp në vitin 1966. Ky zbulim jo vetëm që tregon bukurinë e tyre të jashtëzakonshme, por gjithashtu thellon të kuptuarit tonë për kozmosin dhe madhështinë. e evolucionit qiellor.

Ndërsa këto dy galaktika vazhdojnë të bashkohen, shkencëtarët dhe entuziastët e astronomisë presin me padurim zbulimet dhe sekretet që do të zbulojë ky bashkim. Vetëm koha dhe vëzhgimet e mëtejshme nga Teleskopi Hapësinor Hubble do të japin përgjigjet.

