Misioni i New Horizons për të vazhduar eksplorimin e sistemit të jashtëm diellor

Misioni i NASA-s New Horizons, i cili ka qenë në shqyrtim për shkurtim të mundshëm, ka marrë një pushim. Dr. Nicky Fox, administrator i asociuar i Drejtorisë së Misionit Shkencës të NASA-s, njoftoi se operacionet e misionit do të vazhdojnë të paktën deri në fund të dekadës. Operacionet e zgjeruara do të fokusohen në shkencën multidisiplinare dhe do të vazhdojnë derisa anija kozmike të dalë nga Brezi Kuiper në 2028-2029.

Misioni New Horizons, i nisur në vitin 2006, fillimisht kaloi dhe studioi sistemin e Plutonit në 2015 përpara se të nisej drejt Brezit Kuiper. Ai fluturoi pranë Objektit Arrokoth të Brezit Kuiper në vitin 2019 dhe që atëherë ka qenë duke eksploruar dhe studiuar trupa të tjerë qiellorë brenda Sistemit Diellor. Me matjet e tij të pluhurit, mbledhjen e të dhënave heliofizike dhe kërkimin për një objektiv tjetër fluturues, misioni ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në kuptimin tonë të Sistemit Diellor.

Brezi Kuiper është një rajon kryesisht i paeksploruar që përmban trupa të akullt dhe planetë xhuxhë si Plutoni. Studimi i këtyre objekteve ofron njohuri të vlefshme për origjinën e Sistemit Diellor. Zgjerimi i misionit New Horizons do të lejojë eksplorimin e mëtejshëm të këtij kufiri.

Në fillim të këtij viti, kishte shqetësime se ndryshimet e propozuara të NASA-s në mision do të hiqnin fokusin në shkencën planetare dhe do të zëvendësonin ekipin aktual të shkencës. Ky propozim u prit me kundërshtim nga ekipi i misionit dhe anëtarët e komunitetit të shkencës planetare. Një kolektiv prej 25 shkencëtarësh të shquar planetar nënshkruan një letër proteste dhe Shoqëria Kombëtare e Hapësirës nisi një peticion për të rritur ndërgjegjësimin dhe mbështetjen për misionin.

Zbatimi i ndryshimeve të propozuara do të kishte rezultuar në humbjen e mundësive të rëndësishme të kërkimit shkencor. Hetuesi kryesor Alan Stern theksoi pozicionin unik të New Horizons në arritjen e shkencës së Brezit Kuiper dhe aftësinë e anijes për të studiuar objekte të largëta dhe për të kërkuar objektiva të reja fluturuese.

Financimi për misionin e zgjeruar do të vijë nga Divizioni i Shkencës Planetare të NASA-s dhe programi do të menaxhohet bashkërisht nga Divizioni i Shkencës Planetare dhe Heliophysics. Ndikimi buxhetor dhe ndikimet e mundshme në projektet e ardhshme mbeten për t'u vlerësuar.

Me zgjerimin e misionit, New Horizons ka mundësinë të kontribuojë më tej në kuptimin tonë të sistemit të jashtëm diellor. Anija kozmike është në gjendje të mirë shëndetësore dhe ka burimet për të operuar mirë deri në mesin e viteve 2050. Ndërsa vazhdon udhëtimin e tij, ai madje mund të sigurojë njohuri ndërsa kalon përmes kufirit në hapësirën ndëryjore.

