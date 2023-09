A janë vlerësimet e akullit të ujit në Hënë shumë të larta?

Një studim i fundit i udhëhequr nga Dr. Raluca Rufu nga Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore tregon se rajonet me hije të përhershme të Hënës (PSR), disa nga pikat më të ftohta në sistemin diellor, mund të mos jenë aq të vjetra sa besohej më parë. Këto PSR, të vendosura në polet e Hënës, janë zona ku rrezet e diellit nuk arrijnë kurrë në dyshemetë e kratereve të thella, duke bllokuar kimikate të paqëndrueshme, duke përfshirë akullin e ujit.

Llogaritjet e ekipit sugjerojnë se shumica e PSR-ve të Hënës nuk janë më shumë se rreth 3.4 miliardë vjet të vjetra dhe mund të përmbajnë depozita relativisht të reja të akullit të ujit. Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për të kuptuarit tonë të burimeve ujore në Hënë, të cilat konsiderohen thelbësore për eksplorimin e qëndrueshëm hënor dhe misionet e ardhshme hapësinore.

Prezenca e akullit të ujit në Hënë ka qenë prej kohësh me interes për shkencëtarët. Potenciali i tij si një burim për astronautët mund të mundësojë prodhimin e shtytësit të raketave dhe të mbështesë sistemet e mbështetjes së jetës. Megjithatë, mosha e PSR-ve, ku mendohet se është bllokuar akulli i ujit, më parë vlerësohej të ishte shumë më i vjetër.

Nëse PSR-të janë me të vërtetë më të rinj se sa mendohej më parë, kjo do të thotë se vlerësimet aktuale të akullit të ujit në Hënë mund të mbivlerësohen. Kjo ngre pyetje në lidhje me mundësinë e përdorimit të këtyre burimeve për misionet e ardhshme hënore. Do të nevojiten kërkime dhe eksplorime të mëtejshme për të përcaktuar shtrirjen dhe disponueshmërinë e vërtetë të akullit të ujit në Hënë.

Studimi i kryer nga Dr. Raluca Rufu dhe ekipi i saj nxjerr në pah nevojën për hetim të vazhdueshëm shkencor të PSR-ve të Hënës. Kuptimi i moshës dhe përbërjes së këtyre rajoneve është thelbësor për planifikimin e misioneve të ardhshme dhe përdorimin efektiv të burimeve hënore.

Burimet:

– NASA

– Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore