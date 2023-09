Universi përbëhet nga 69% energji e errët, konfirmon matja e re

By

Astronomët kanë përcaktuar se energjia e errët përbën rreth 69% të densitetit total të materies-energjisë së Universit. Kjo ia lë 31% të mbetur lëndës normale (të tilla si yjet, galaktikat dhe atomet) dhe materies së errët, një formë misterioze e materies që ndikon në Univers përmes gravitetit.

Energjia e errët është një forcë e panjohur përgjegjëse për zgjerimin e përshpejtuar të Universit, ndërsa materia e errët është një forcë gravitacionale që nuk mund të shpjegohet nga teoritë aktuale. Shkencëtarët besojnë se rreth 80% e materies në Univers përbëhet nga materia e errët, ndërsa pjesa tjetër është lëndë e rregullt ose 'barionike'.

Për të matur densitetin materie-energji të Universit, astronomët përdorën grupime galaktikash. Duke krahasuar numrin dhe masën e galaktikave në një grup me simulime numerike, shkencëtarët mund të llogarisin përmasat e materies dhe energjisë. Kjo metodë bazohet në faktin se grupimet e galaktikave janë formuar nga materia që është shembur gjatë miliarda viteve nën gravitetin.

Studiuesit përdorën një teknikë të quajtur GalWeight për të vlerësuar masën e grupimeve të galaktikave në bazën e të dhënave të tyre. Më pas ata kryen simulime me përmasa të ndryshme të energjisë së errët dhe materies dhe zbuluan se një Univers i përbërë nga 31% materie përputhej më së miri me grupimet e galaktikave të vëzhguara. Kjo matje është në përputhje me studimet e mëparshme dhe matje të tjera të densitetit materie-energji.

Ky hulumtim ofron njohuri të vlefshme për përbërjen e Universit dhe i ndihmon shkencëtarët të kuptojnë natyrën e energjisë së errët. Ai gjithashtu rrit të kuptuarit tonë për zgjerimin e Universit, me implikime të mundshme për të ardhmen e tij.

Burimet: The Astrophysical Journal