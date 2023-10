Një model i ri për përfaqësimin e përmirësuar të karbonit të zi në modelet globale të klimës

By

Studiuesit kanë identifikuar mangësi në përfaqësimin e karbonit të zi (BC), një komponent kryesor i aerosoleve atmosferike, në modelet aktuale të klimës globale (GCM). Një studim i fundit nga Chen et al. shqyrton vetitë mikrofizike dhe optike të BC që ndikojnë në efektet e tij rrezatuese dhe propozon një model optik të përmirësuar aerosol për të adresuar këto mangësi.

BC është i njohur për aftësitë e tij të forta të thithjes së dritës dhe kontributin e tij në ngrohjen e klimës. Megjithatë, efikasiteti i përthithjes dhe efektet e ngrohjes globale të aerosoleve janë gjetur të mbivlerësohen në GCM për shkak të përfaqësimit joadekuat të gjendjeve komplekse të përzierjes së pes.

Chen et al. analizoi vëzhgimet me shumë burime të shpërndarjes së madhësisë së grimcave dhe gjendjes së përzierjes për të identifikuar vetitë kryesore BC që ndikojnë ndjeshëm në efektet e saj rrezatuese. Më pas, ata zhvilluan një model optik të përmirësuar aerosol që llogarit më mirë këto veti bazuar në vëzhgimet. Ky model i përmirësuar më pas u zbatua në një GCM.

Studiuesit vlerësuan performancën e modelit të ri duke përdorur vëzhgimet në terren. Rezultatet treguan se përthithja e parashikuar BC nga përfaqësimet e përmirësuara përputhej më ngushtë me vëzhgimet globale të pes. Kjo i atribuohet parashikimit më të saktë të vetive mikrofizike dhe të përzierjes të lidhura me pes.

Për më tepër, studiuesit zbuluan se përfaqësimi i përmirësuar i BC çoi në një reduktim të forcës së tij rrezatuese dhe efekteve klimatike deri në 24 përqind. Kjo nënvizon rëndësinë e përfaqësimit të saktë të BC në GCM për parashikime më të besueshme klimatike.

Ky studim, i titulluar "Një modul optik aerosol me vetitë e karbonit të zi të kufizuar nga vëzhgimi për modelet e klimës globale", u botua në Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Si përfundim, Chen et al. kanë zhvilluar një model të përmirësuar për përfaqësimin e BC në GCM, duke adresuar mangësitë në vetitë mikrofizike dhe optike të BC. Rezultatet tregojnë se ky përfaqësim i zgjeruar çon në një marrëveshje më të mirë me vëzhgimet globale dhe një reduktim të efekteve klimatike të pes. Ky hulumtim kontribuon në kuptimin tonë të rolit të BC në ndryshimet klimatike dhe ofron një mjet të vlefshëm për përmirësimin e parashikimeve klimatike.

