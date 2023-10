Shkencëtarët përdorin neutronet për të matur tendosjen në prodhimin e aditivëve

By

Shkencëtarët në Laboratorin Kombëtar Oak Ridge (ORNL) kanë demonstruar me sukses aftësinë e tyre për të matur sforcimin në një material dhe për të monitoruar lëvizjet atomike gjatë procesit të prodhimit të aditivëve duke përdorur neutrone. Studiuesit përdorën një platformë printimi 3D të quajtur OpenN-AM, në lidhje me rrezen VULCAN në Burimin Neutron të Spallation (SNS) të ORNL, për të matur vazhdimisht stresin e mbetur në zhvillim gjatë prodhimit.

Duke integruar imazhet infra të kuqe dhe modelimin kompjuterik me platformën OpenN-AM, shkencëtarët ishin në gjendje të fitonin një kuptim të thellë të sjelljes së materialit gjatë gjithë procesit të prodhimit. Ata u fokusuan në çelikun e transformimit me temperaturë të ulët (LTT) dhe gjurmuan lëvizjen e atomeve në përgjigje të stresit të shkaktuar nga ndryshimet në temperaturë ose ngarkesa e aplikuar.

Sforcimet e mbetura, të cilat vazhdojnë pasi ngarkesa e jashtme ose burimi i stresit është hequr, mund të çojnë në deformim të materialit dhe dështim të parakohshëm. Adresimi i këtyre streseve të mbetura është thelbësor për prodhimin e komponentëve të saktë me vetitë dhe performancën e dëshiruar. Studiuesit e ORNL projektuan dhe ekzekutuan një eksperiment që mat me saktësi tendosjen në zhvillim në materiale për të përcaktuar se si shpërndahen streset.

Aftësia për të matur dhe kontrolluar stresin e mbetur gjatë prodhimit të aditivëve ka implikime të rëndësishme për industritë si automobilat, hapësirën ajrore, energjinë e pastër dhe veglat e punës. Prodhuesit mund të përshtatin stresin e mbetur të komponentëve për të rritur forcën dhe për të lejuar forma më të lehta dhe më komplekse. Hulumtimi novator i kryer nga shkencëtarët e ORNL u dha atyre një çmim R&D 2023 100.

Hulumtimi u mbështet nga programi i Kërkimit dhe Zhvillimit të Drejtuar nga Laboratori i ORNL, i cili financon përpjekjet e kërkimit dhe zhvillimit me rrezik të lartë me vlerë të konsiderueshme potenciale për programet kombëtare. Shkencëtarët shpresojnë që studiues të tjerë nga e gjithë bota do të vijnë në ORNL për të kryer eksperimente të ngjashme në metale të përshtatshme për nevojat e tyre të prodhimit.

Ky hulumtim hap mundësi të reja për projektimin e gjendjeve të stresit të mbetur dhe shpërndarjeve të vetive në komponentët e prodhimit të aditivëve, duke ofruar kontroll më të mirë mbi gradientët termikë dhe transformimet fazore. Duke kuptuar dhe manipuluar këta faktorë, mund të arrihet përmirësimi i sjelljes dhe performancës së materialit.

