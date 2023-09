Neandertalët që bashkëjetojnë me Homo sapiens në Evropë mund të jenë prekur nga aftësia mbajtëse e barngrënësve

By

Një studim i fundit i kryer nga shkencëtarët evolucionarë në Universidad de Cantabria në Spanjë, në bashkëpunim me një studiues nga Mott MacDonald Ltd. në MB, sugjeron se Homo sapiens dhe Neandertalët bashkëjetuan për periudha më të gjata në Evropë, veçanërisht në rajonet me një bollëk të lartë të barngrënësve. .

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se ardhja e Homo sapiens në Evropë çoi në zhdukjen e Neandertalëve, por detajet e këtij procesi mbeten të paqarta. Studimi i ri sfidon këtë nocion, duke propozuar që zhdukja e Neandertalëve gjatë shfaqjes së Homo sapiens mund të ketë qenë rastësi.

Për të hetuar historinë e bashkëjetesës midis dy specieve hominin, ekipi hulumtues ndërtoi një bazë të dhënash të specieve barngrënëse në Evropë afërsisht 60,000 vjet më parë, kur të dy Homo sapiens dhe Neandertalët banonin në kontinent. Kjo periudhë u shënua edhe nga ndryshime të rëndësishme klimatike.

Duke krahasuar ndryshimet klimatike me rajone të ndryshme evropiane, studiuesit zhvilluan një model për të identifikuar zonat me kushte pak a shumë sfiduese klimatike. Më pas ata krijuan një afat kohor kronologjik të zhdukjes së Neandertalëve në secilin rajon të identifikuar dhe e krahasuan atë me dallimet në disponueshmërinë e ushqimit.

Studimi zbuloi mbivendosje të konsiderueshme midis rajoneve ku bashkëjetonin Neandertalët dhe Homo sapiens. Është interesante se Neandertalët prireshin të vazhdonin më gjatë në rajonet ku ata ndanin territorin me Homo sapiens, në kundërshtim me pritshmëritë e parimit të përjashtimit konkurrues. Ky zbulim tregon se mund të ketë faktorë të tjerë që kontribuojnë në rënien dhe zhdukjen përfundimtare të Neandertalëve.

Studimi ofron njohuri të reja në marrëdhëniet komplekse midis Neandertalëve dhe Homo sapiens në Evropë. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të zbuluar faktorët specifikë që ndikojnë në bashkëjetesën dhe rënien e këtyre specieve hominin.

Burimet: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org