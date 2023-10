Mësime nga Nanoteknologjia: Rëndësia e zhvillimit gjithëpërfshirës të AI

Në një koment të fundit të botuar në revistën Nature Nanotechnology, studiuesit theksojnë paralelet midis nanoteknologjisë dhe inteligjencës artificiale (AI) në lidhje me zhvillimin e përgjegjshëm dhe të dobishëm. Njëzet vjet më parë, nanoteknologjia u përball me sfida të ngjashme në sigurimin e zhvillimit të saj të përgjegjshëm dhe adresimin e shqetësimeve të publikut, të tilla si mundësia e një skenari "grey goo". Megjithatë, mësimet e nxjerra nga nanoteknologjia duket se mungojnë në fushën e AI.

Eksitimi dhe frika rreth nanoteknologjisë në fund të viteve 1990 dhe në fillim të viteve 2000 çuan në rritjen e investimeve dhe pretendimeve për një "revolucion të ardhshëm industrial". Megjithatë, u ngritën shqetësime se mund të kishte një reagim të ngjashëm me atë që u përjetua me kulturat e modifikuara gjenetikisht nëse nanoteknologjia do të trajtohej keq. Organizatat jofitimprurëse dhe protestat publike shprehën shqetësime për sigurinë, anët negative dhe mungesën e të kuptuarit rreth nanoteknologjisë.

Në mënyrë të ngjashme, zhvillimet e sotme të AI përballen me shqetësime në lidhje me zhvendosjen e vendeve të punës dhe rreziqet ekzistenciale. Në fillim të viteve 2000 u fokusua gjithashtu në sfidat e prekshme që lidhen me zhvillimin e sigurt të nanoteknologjisë, duke përfshirë ndikimet shëndetësore dhe mjedisore, çështjet sociale dhe etike, rregulloren dhe nevojën për bashkëpunim me publikun dhe palët e interesuara.

Pavarësisht kompleksitetit të peizazhit të zhvillimit të nanoteknologjisë, iniciativat u shfaqën përmes angazhimit të gjerë me ekspertë dhe palë të interesuara, duke adresuar sfida të ndryshme dhe duke hedhur themelet për rritjen e nanoteknologjisë. Kjo qasje gjithëpërfshirëse çoi në përparime në shkencën dhe inxhinierinë në shkallë nano, duke përfituar teknologjitë në të cilat njerëzit mbështeten sot.

Në të kundërt, zhvillimit të AI sot i mungon i njëjti nivel diversiteti dhe angazhimi. Mungesa e pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse nga një gamë e gjerë aktorësh dhe ekspertësh jashtë fushës së UA shihet si një gabim. Besohet se megjithëse mund të mos kenë të njëjtën ekspertizë teknike, politikëbërësit dhe publiku mund të kuptojnë implikimet e AI dhe të kontribuojnë me perspektiva dhe ekspertizë të ndryshme të nevojshme për zhvillimin e suksesshëm të saj.

Mësimet nga zhvillimi i përgjegjshëm i nanoteknologjisë sugjerojnë se angazhimi gjithëpërfshirës është vendimtar për suksesin afatgjatë të AI. Përfshirja e ekspertëve dhe palëve të ndryshme të interesit mund të ndihmojë në adresimin e shqetësimeve shoqërore, të sigurojë konsiderata etike dhe të rrisë ndikimin e dobishëm të teknologjive të AI.

