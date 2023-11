Zbulimi i rebusit galaktik: Detaje të paprecedentë nga hapësira

By

Imazhi i fundit mahnitës i kapur nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s ka zbuluar një pamje magjepsëse të qendrës së dendur të galaktikës sonë Rruga e Qumështit. Në këtë fotografi të paprecedentë, astronomët kanë zbuluar tipare hutuese që ende nuk janë shpjeguar. Imazhi tregon një rajon të formimit të yjeve të quajtur Shigjetari C (Sgr C), i pozicionuar afërsisht 300 vite dritë larg nga vrima e zezë supermasive, Shigjetari A*.

Ekipi i vëzhgimit, i udhëhequr nga Samuel Crowe, një student i përkushtuar universitar në Universitetin e Virxhinias, shprehu entuziazmin e tyre për këtë zbulim novator. Crowe pranon se kjo është hera e parë që merren të dhëna infra të kuqe të këtij kalibri për këtë rajon të veçantë. "Webb zbulon një sasi të jashtëzakonshme detajesh, duke na lejuar të studiojmë formimin e yjeve në këtë lloj mjedisi në një mënyrë që nuk ishte e mundur më parë," shpjegoi Crowe.

Me qendrën galaktike që shërben si mjedisi më ekstrem brenda galaktikës sonë Rruga e Qumështit, Jonathan Tan, një profesor në Universitetin e Virxhinias, thekson rëndësinë e tij për testimin dhe rafinimin e teorive ekzistuese të formimit të yjeve. Kjo pasuri e re e informacionit u mundëson shkencëtarëve të eksplorojnë qendrën galaktike dhe kushtet e saj unike, duke ofruar një mundësi për një ekzaminim më rigoroz të hipotezave mbizotëruese.

Brenda imazhit magjepsës, një nga karakteristikat e dukshme është një grup protoyjesh. Këta protoyje, të cilët janë ende në procesin e formimit dhe akumulimit të masës, lëshojnë rrjedhje që shkëlqejnë si një zjarr i madh mes një reje të errët infra të kuqe. I ngulitur brenda këtij grupi të ri ndodhet një protoyll masiv, një gjigant më shumë se 30 herë më i madh se masa e Diellit tonë. Përreth këtyre protoyjeve në zhvillim është një re e mbushur dendur, e errët që fsheh yjet më tej në sfond.

Për më tepër, instrumenti NIRCam i Webb-it (Kamera afër infra të kuqe) ilustron praninë e hidrogjenit të jonizuar që mbështjell pjesën e poshtme të resë së errët, të përfaqësuar nga një nuancë cian në imazh. Studiuesit u befasuan nga gama e gjerë e këtij emetimi të hidrogjenit të jonizuar, duke i shtyrë ata të parashtrojnë pyetje intriguese dhe duke garantuar hetime të mëtejshme. Për më tepër, strukturat si gjilpërë të gjetura në mes të hidrogjenit të jonizuar, duke shfaqur një orientim kaotik, intrigojnë shkencëtarët dhe bëjnë thirrje për eksplorim më të thellë.

Sipas Rubén Fedriani, një bashkë-hetues në Instituto Astrofísica de Andalucía në Spanjë, qendra galaktike është një zonë e turbullt dhe e ngjeshur, e karakterizuar nga retë e gazit të magnetizuar që formojnë aktivisht yje. Këta yje të sapolindur më pas ndikojnë në gazin përreth nëpërmjet erërave, avionëve dhe rrezatimit të tyre. Ai thekson vlerën e jashtëzakonshme të të dhënave të marra nga Webb, të cilat i lejojnë studiuesit të zhyten në kompleksitetin e këtij mjedisi ekstrem.

E vendosur rreth 25,000 vite dritë larg nga Toka, qendra galaktike ofron një mundësi për studime gjithëpërfshirëse të yjeve individualë duke përdorur teleskopin Webb. Astronomët mund të mbledhin njohuri të paprecedentë në proceset e ndërlikuara të formimit të yjeve dhe të shqyrtojnë se si ato ndryshojnë në varësi të mjedisit kozmik. Krahasimet me rajone të tjera të galaktikës do të hedhin dritë nëse qendra e Rrugës së Qumështit lind yje më masivë në krahasim me periferitë e krahëve të saj spirale.

Imazhi befasues i kapur nga Webb jo vetëm që ka mahnitur shkencëtarët, por gjithashtu mban premtimin e zbulimit të mistereve që rrethojnë lindjen e yjeve. Siç e thotë me vend Crowe, "yjet masivë janë fabrika që prodhojnë elementë të rëndë në bërthamat e tyre bërthamore, kështu që t'i kuptosh më mirë ato është si të mësosh historinë e origjinës së pjesës më të madhe të universit." Me analiza dhe eksplorime të mëtejshme, ky zbulim është gati të riformësojë kuptimin tonë për kozmosin.

Pyetjet e bëra më shpesh

1. Cila është rëndësia e imazhit të kapur nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s?

Imazhi ofron detaje të paprecedentë të rajonit të formimit të yjeve, Shigjetari C, i vendosur në qendrën e dendur të galaktikës sonë Rruga e Qumështit. Ai zbulon tipare të papara dhe ofron një pamje unike në mjedisin ekstrem ku ndodh formimi i yjeve.

2. Pse qendra galaktike është një zonë e rëndësishme për kërkime shkencore?

Qendra galaktike i lejon shkencëtarët të testojnë rigorozisht teoritë ekzistuese të formimit të yjeve. Kushtet e tij ekstreme sfidojnë kuptimin konvencional dhe ofrojnë njohuri të vlefshme për lindjen dhe evolucionin e yjeve.

3. Çfarë janë protoyjet?

Protostarët janë yje në fazat e hershme të formimit. Ata vazhdojnë të grumbullojnë masë ndërsa zhvillohen dhe lëshojnë rrjedhje, të cilat mund të vërehen në imazhin e kapur nga teleskopi hapësinor James Webb.

4. Çfarë tregon prania e hidrogjenit të jonizuar?

Hidrogjeni jonizues i parë në imazh sugjeron emetimin e fotoneve energjetike nga yjet e rinj masivë. Shtrirja e madhe e këtij emetimi, siç zbulohet nga teleskopi, befason studiuesit dhe nxit hetime të mëtejshme.

5. Sa larg është qendra galaktike nga Toka?

Qendra galaktike është afërsisht 25,000 vite dritë larg nga Toka. Afërsia e saj relative u mundëson shkencëtarëve të studiojnë yje individualë dhe të mbledhin informacione të paçmueshme për proceset e tyre të formimit.