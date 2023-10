Inxhinierët e NASA-s marrin hapa për të zgjatur jetëgjatësinë e misionit Voyager

By

Inxhinierët e NASA-s po zbatojnë masa për të siguruar që anija kozmike Voyager, e nisur në 1977, të vazhdojë eksplorimin e tyre ndëryjor për shumë vite të tjera. Një nga përpjekjet trajton akumulimin e mbetjeve të karburantit brenda tubave të ngushtë në shtytësit, të cilët janë jetik për mbajtjen e antenave të anijes kozmike të drejtuara nga Toka.

Për të luftuar këtë çështje, misioni ka zbatuar një patch softuerësh për të parandaluar përsëritjen e një defekti që preku Voyager 1 vitin e kaluar. Ky patch ka për qëllim të mbrojë Voyager 1 dhe binjakun e tij, Voyager 2, që të mos përjetojnë përsëri të njëjtin defekt.

Shtytësit në anijen kozmike Voyager janë vendimtare për ruajtjen e komunikimit me Tokën. Për të reduktuar grumbullimin e mbetjeve të shtytësit në tubat e ngushtë, anija kozmike do të lejohet të rrotullohet pak më larg në çdo drejtim përpara se të ndezë shtytësit. Kjo do të zvogëlojë frekuencën e shkrepjes së shtytësit. Rregullimet në diapazonin e rrotullimit të shtytësit u bënë duke dërguar komanda në shtator dhe tetor, dhe anija kozmike tani mund të lëvizë pothuajse 1 shkallë më larg në çdo drejtim se më parë.

Ekipi pret që këto masa do të vonojnë bllokimin e plotë të tubave të hyrjes së shtytësit të shtytësit për të paktën pesë vjet të tjera, ndoshta edhe më gjatë. Mund të ndërmerren hapa shtesë në të ardhmen për të zgjatur më tej jetëgjatësinë e shtytësve.

Përveç trajtimit të grumbullimit të shtytësve, inxhinierët e NASA-s kanë krijuar një rregullim softueri për të rregulluar një problem që shkaktoi raporte të ngatërruara të statusit nga kompjuteri në bord i Voyager 1 në 2022. Patch-i vepron si një politikë sigurimi, duke parandaluar përsëritjen e problemit dhe duke siguruar jetëgjatësinë të sondave.

Voyager 1 dhe Voyager 2 kanë udhëtuar një distancë mbresëlënëse, me Voyager 1 që tejkalon 15 miliardë milje dhe Voyager 2 duke arritur mbi 12 miliardë milje nga Toka. Për shkak të moshës së anijes kozmike dhe kohës së vonesës së konsiderueshme në komunikim, ekziston rreziku që arnimi të ketë efekte të padëshiruara. Për të zbutur këtë rrezik, Voyager 2 do të marrë së pari patch-in dhe do të shërbejë si një shtrat testimi për binjakun e tij.

Misioni Voyager, i planifikuar fillimisht për vetëm katër vjet, i ka tejkaluar shumë qëllimet e tij fillestare. Përveç vizitës së Saturnit dhe Jupiterit, Voyager 2 u bë anija e parë kozmike që u ndesh me Uranin dhe Neptunin. Misioni u zgjerua më vonë për të dërguar sondat përtej heliosferës, flluskës mbrojtëse të grimcave dhe fushave magnetike të krijuara nga Dielli. Voyager 1 arriti në heliopauzë në vitin 2012, i ndjekur nga Voyager 2 në 2018.

Misionet Voyager janë një pjesë e rëndësishme e Observatorit të Sistemit Heliofizik të NASA-s, i sponsorizuar nga Divizioni i Heliofizikës i Drejtorisë së Misionit të Shkencës në Uashington. Laboratori Jet Propulsion i Caltech-it ndërtoi dhe operon anijen kozmike Voyager.

Burimet:

- Laboratori i Propulsionit Jet i NASA-s (JPL)

– Informacioni i anijes kozmike të NASA Voyager