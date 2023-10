NASA ndërmerr hapa për të zgjatur misionet e anijes kozmike Voyager

By

Inxhinierët për misionin Voyager të NASA-s po zbatojnë masa për të siguruar që anijet kozmike Voyager 1 dhe Voyager 2 të vazhdojnë të eksplorojnë hapësirën ndëryjore për vitet në vijim. Një fokus i përpjekjeve të tyre është adresimi i mbetjeve të karburantit që janë grumbulluar brenda tubave të ngushtë në disa nga shtytësit në anijen kozmike. Ky grumbullim mund të ndërhyjë në aftësinë e shtytësve për t'i mbajtur antenat të drejtuara nga Toka për komunikim. Ekipi po ndërmerr hapa për të ngadalësuar grumbullimin duke lejuar që anija kozmike të rrotullohet pak më larg në çdo drejtim përpara se të ndezë shtytësit, gjë që do të reduktojë frekuencën e qitjeve. Këto rregullime janë planifikuar me kujdes për të minimizuar ndikimin në mision dhe për të siguruar mbledhjen e të dhënave të vlefshme shkencore.

Ekipi i inxhinierëve po ngarkon gjithashtu një patch softuerësh për të parandaluar përsëritjen e një defekti që ndodhi në Voyager 1 vitin e kaluar. Defekti u shkaktua nga komandat e keqdrejtimit të sistemit të artikulimit dhe kontrollit të qëndrimit (AACS). Arnimi synon të mbrojë anijen kozmike në të ardhmen dhe të sigurojë funksionimin e tyre për aq kohë sa të jetë e mundur. Ai është rishikuar dhe kontrolluar gjerësisht për të zbutur çdo rrezik që mund të lindë nga zbatimi i tij. Voyager 2 do të marrë patch-in fillimisht si një shtrat testimi përpara se të aplikohet në Voyager 1, i cili është më larg nga Toka dhe për këtë arsye mban të dhëna më të vlefshme.

Voyager 1 dhe Voyager 2 kanë udhëtuar tashmë distanca të mëdha nga Toka, me Voyager 1 mbi 15 miliardë milje larg dhe Voyager 2 mbi 12 miliardë milje larg. Ekipi i misionit pret që me masat e zbatuara, anija kozmike do të vazhdojë të funksionojë edhe për të paktën pesë vjet të tjera, nëse jo edhe më gjatë. Misionet Voyager ofrojnë të dhëna të paçmueshme për hapësirën ndëryjore dhe janë bërë piketa të rëndësishme në eksplorimin e hapësirës.

