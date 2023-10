NASA fillon testet vendimtare në motorin e përditësuar RS-25 për misionet Artemis

NASA po përgatitet të kryejë një seri testesh në motorin e përditësuar RS-25, i cili do të fuqizojë raketën e Sistemit të Largimit Hapësinor (SLS) për misionet e ardhshme Artemis në Hënë. Testet do të zhvillohen në stendën e testimit Fred Haise në Qendrën Hapësinore Stennis të NASA-s në Misisipi. Seria e testeve të certifikimit, e planifikuar të zgjasë deri në vitin 2024, do të përbëhet nga 12 teste, secila prej të cilave do të zgjasë të paktën 500 sekonda për të simuluar kohëzgjatjet aktuale të nisjes.

Testet do të përdorin motorin zhvillimor E0525 për të finalizuar dhe certifikuar dizajnin e motorit RS-25. Këto teste do të ofrojnë të dhëna jetike për performancën dhe besueshmërinë e motorit. Qëllimi i testimit është të sigurohet që motori të funksionojë siç synohet, duke lëshuar ngarkesat dhe astronautët e NASA-s në mënyrë të sigurt në Hënë dhe më gjerë.

Motori i përditësuar RS-25 përmban komponentë të rinj si grykë, aktivizues hidraulikë, kanale përkulëse dhe turbopompa. Testimi do të kryhet në nivele fuqie që variojnë nga 80% në 113%, me synimin për të vendosur marzhe të besueshme sigurie. Motorët e rinj RS-25 mund të arrijnë deri në 111% fuqi, krahasuar me motorët kryesorë të modifikuar të Space Shuttle të përdorur në misionet fillestare Artemis, të cilët mund të arrijnë deri në 109% fuqi.

Pasi të përfundojnë testet, NASA, në partneritet me Aerojet Rocketdyne, kontraktori kryesor për motorët SLS, do të prodhojë 24 motorë të rinj RS-25 me dizajnin e përditësuar. Këta motorë do të përdoren në misionin Artemis 5, i planifikuar për në vitin 2028. Kjo shënon një moment historik të rëndësishëm për NASA-n pasi kërkon të rifillojë prodhimin e motorit RS-25.

Ndërsa përparimi në përgatitjen për misionet Artemis është premtues, ka shqetësime në lidhje me përballueshmërinë e raketës SLS. Një raport i fundit thekson koston e lartë të raketës dhe vë në dyshim qartësinë e kostove aktuale dhe potencialin për vonesa në të ardhmen. Ekziston nevoja për një rivlerësim të shpenzimeve të NASA-s për programin SLS.

