NASA i bën thirrje komunitetit shkencor që të maksimizojë potencialin shkencor të teleskopit hapësinor romak

NASA po kërkon ndihmën e komunitetit shkencor për të siguruar që teleskopi romak Nancy Grace, i njohur gjithashtu si Teleskopi Hapësinor Romak, do të jetë në gjendje të ofrojë një pamje gjithëpërfshirëse të universit menjëherë pas lëshimit të tij në 2027. Me fushën e tij të gjerë të shikimit , Teleskopi Hapësinor Romak synon të bëjë vëzhgime me fotografi të mëdha të galaktikave të largëta dhe të ndihmojë shkencëtarët të zbulojnë misteret e materies së errët dhe energjisë së errët, të cilat përbëjnë 95% të energjisë dhe materies në kozmos.

Për t'u marrë me sasitë masive të të dhënave që teleskopi do të mbledhë, shkencëtarët po punojnë në algoritme të mësimit të makinerive për të identifikuar modelet dhe fenomenet. Bashkëpunimi i teleskopëve të tjerë, si Teleskopi Hapësinor Hubble, Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST), Observatori Keck dhe PRIME i Japonisë, do të ndihmojë në zhvillimin e planit të vëzhgimit për romakët, duke përfshirë përzgjedhjen e objektivave dhe rajonet e eksplorimit. Për më tepër, Teleskopi Hapësinor Romak do të bashkëpunojë me PRIME për të studiuar objektet duke përdorur lente gravitacionale dhe me Hubble për të studiuar galaktikat e lashta dhe për të ndërtuar një pamje më të plotë të historisë kozmike. Teleskopi gjithashtu do të punojë së bashku me JWST, duke ofruar një pamje më të gjerë të kozmosit dhe duke identifikuar objektivat që JWST t'i ekzaminojë në detaje.

Puna përgatitore për Teleskopin Hapësinor Romak është një proces kompleks dhe i ndërlidhur që përfshin ekipe të ndryshme shkencore që bashkëpunojnë për të siguruar një funksionim të qetë. Këto përpjekje do të hedhin themelet për zbulime të fuqishme shkencore dhe do të maksimizojnë potencialin e instrumentit. Duke shfrytëzuar ekspertizën dhe bashkëpunimin e komunitetit shkencor, NASA synon të nisë teleskopin hapësinor romak plotësisht të përgatitur për të eksploruar mrekullitë e universit.

Burimet:

– Caltech-IPAC/R. Të lënduar

– Dominic Benford, shkencëtar i programit të NASA-s

– Julie McEnery, shkencëtare e lartë e projektit për Teleskopin Hapësinor Romak në Qendrën e Fluturimeve Hapësinore Goddard të NASA-s