Sinjalet e reja të testit të NASA-s kërcejnë përpara për komunikimin në hapësirën e thellë

Në një arritje novatore, NASA ka testuar me sukses sistemin e saj të komunikimeve optike në hapësirë ​​të thellë (DSOC), duke përdorur një sinjal lazer për të komunikuar me anijen kozmike Psyche në udhëtimin e saj drejt një asteroidi misterioz metalik. Ndryshe nga metodat tradicionale të komunikimit që mbështeten në valët e radios, sistemi DSOC shfrytëzon fuqinë e dritës lazer për të transmetuar informacion në distanca të mëdha në hapësirë.

Testi, i cili u zhvillua më 14 nëntor, përfshinte shkrepjen e një sinjali lazer nga një instrument në bordin e anijes kozmike Psyche – një 10 milionë milje (16 milionë kilometra) mahnitëse larg Tokës. Sinjali u mor nga stacionet tokësore në Laboratorin Jet Propulsion të NASA-s (JPL) në Kaliforninë Jugore, duke shënuar momentin e parë historik të madh për sistemin DSOC.

Duke shfrytëzuar fuqinë e dritës lazer, NASA synon të revolucionarizojë komunikimin në hapësirën e thellë dhe të rrisë ndjeshëm shpejtësinë e transmetimit të të dhënave. Krahasuar me valët e radios, drita lazer ka gjatësi vale më të shkurtra, duke lejuar transmetimin e 10 deri në 100 herë më shumë informacion për njësi të kohës. Ky zbulim mund të ketë implikime të rëndësishme për misionet e ardhshme në Hënë, Mars dhe më gjerë.

Ndërsa komunikimi me lazer është testuar në orbitën e Tokës dhe gjatë misioneve në Hënë, sistemi DSOC përfaqëson testin më sfidues dhe më të largët deri më tani. Testi i suksesshëm e sjell NASA-n një hap më afër për t'u mundësuar astronautëve të së ardhmes që të mbështeten në dritën lazer për komunikim pa probleme me kontrollin tokësor.

Ndërsa anija kozmike Psyche vazhdon udhëtimin e saj drejt asteroidit të njëjtë në brezin asteroid midis Marsit dhe Jupiterit, inxhinierët do të vazhdojnë të përsosin dhe testojnë sistemin DSOC. Pasi të arrijë destinacionin e saj në vitin 2029, Psyche do të kalojë gati 29 muaj duke studiuar botën intriguese metalike.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është sistemi DSOC?

Përgjigje: Sistemi DSOC është sistemi i komunikimeve optike në hapësirën e thellë të NASA-s, i cili përdor dritën lazer në vend të valëve të radios për komunikimin në distanca të gjata në hapësirë.

Pyetje: Si ndryshon komunikimi me lazer nga komunikimi tradicional me radio?

Përgjigje: Komunikimi me lazer përdor gjatësi vale më të shkurtra të dritës, duke lejuar transmetimin shumë më të shpejtë të të dhënave në krahasim me valët e radios.

Pyetje: Cilat janë përfitimet e mundshme të komunikimit me lazer në hapësirë?

Përgjigje: Komunikimi me laser mund të rrisë ndjeshëm sasinë e informacionit të transmetuar për njësi të kohës, duke revolucionarizuar komunikimin në hapësirën e thellë dhe duke mundësuar transferim më të shpejtë të të dhënave për misionet e ardhshme.

Pyetje: Si ndikon testi i suksesshëm i sistemit DSOC në misionet e ardhshme?

Përgjigje: Testi i suksesshëm e afron NASA-n me përdorimin e komunikimit lazer për misionet e ardhshme në Hënë, Mars dhe destinacione të tjera, duke u siguruar astronautëve komunikim më efikas dhe të besueshëm me kontrollin tokësor.