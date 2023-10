Misioni psikik i NASA-s: Udhëtimi në thelbin e një asteroidi.

Psyche, perëndeshë greke e shpirtit, i dha emrin e saj një objekti qiellor të zbuluar në 1852 nga astronomi italian Annibale de Gasparis. Sot, Psyche, asteroidi i 16-të i zbuluar ndonjëherë, shquhet si asteroidi më i madh "i tipit M" në brezin asteroid midis Marsit dhe Jupiterit. Me një diametër prej afërsisht 226 km, Psyche përbëhet kryesisht nga hekuri dhe nikeli, që i ngjan bërthamës së Tokës.

Duke kërkuar të mbledhë të dhëna për brendësinë e paarritshme të Tokës, NASA kohët e fundit nisi një anije kozmike në një udhëtim gjashtë-vjeçar, 3.6 miliardë kilometra për t'u takuar me Psyche. Asteroidët e tipit M si Psyche besohet të jenë mbetje të planetëve të shkatërruar në fazat e hershme të Sistemit Diellor. Këto botë metalike shërbejnë si "laboratorë natyrorë" për studimin e bërthamave planetare.

Studimi i bërthamës së Tokës duke përdorur metodat aktuale është sfidues, pasi vëzhgimet janë të kufizuara në meteoritët dhe sizmologjinë. Meteoritët metalikë japin vetëm një paraqitje të shkurtër të historisë së hershme të Sistemit Diellor, ndërsa sizmologjia kërkon të dhëna të sakta nga sizmografët, të cilët janë të kufizuar, veçanërisht në oqeane dhe hemisferën jugore. Për më tepër, shtresat e jashtme të Tokës pengojnë pamjen tonë të drejtpërdrejtë të bërthamës.

Misioni i NASA-s në Psyche synon të eksplorojë asteroidin dhe të përcaktojë nëse ai është një bërthamë dikur e shkrirë e një planeti të shkatërruar që gradualisht ftohet me kalimin e kohës. Për më tepër, misioni kërkon të zbulojë moshën e sipërfaqes së Psyche, përbërjen e saj kimike dhe nëse ajo përmban elementë më të lehtë së bashku me hekurin dhe nikelin. Ky informacion mund të sigurojë njohuri të vlefshme për evolucionin e planetit tonë.

E pajisur me një sërë instrumentesh, duke përfshirë kamerat, spektrometrat dhe magnetometrat, anija kozmike do të mbledhë të dhëna mbi formën, masën, gravitetin dhe potencialin për eksplorimin e mineraleve të Psyche. Shkencëtarët presin me padurim përparimin e misionit, duke parashikuar pasurinë e njohurive që do të zbulojë për thelbin e një asteroidi dhe sekretet që ai mund të mbajë për botën tonë.

