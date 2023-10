Radio Teleskopi i NASA-s në pension për të studiuar njollat ​​e diellit gjatë eklipsit unazor të diellit

Një radio teleskop i NASA-s në pension do të përdoret gjatë eklipsit të ardhshëm unazor diellor më 14 tetor për të studiuar efektet e hënës që mbulon njollat ​​e diellit. Ky projekt, i njohur si Solar Patrol, është pjesë e programit të shkencës qytetare dhe do të shërbejë si provë për një eksperiment më të madh gjatë eklipsit total diellor më 8 prill të vitit të ardhshëm. Teleskopi, i quajtur Goldstone Apple Valley Radio Telescope (GAVRT), është përdorur më parë nga NASA për të studiuar hapësirën e thellë. Tani po operohet nga studentë nga distanca për studime të ndryshme shkencore, duke përfshirë hartën e diellit në gjatësi vale të radios.

Gjatë eklipseve, GAVRT do të vëzhgojë koronën e brendshme të diellit për të studiuar rajonet aktive dhe njollat ​​e diellit. Njollat ​​e diellit janë shqetësime në fushën magnetike të diellit që mund të shihen si pika të errëta në sipërfaqen e tij. Radioteleskopi do të fokusohet në studimin e këtyre rajoneve aktive ndërsa hëna kalon mbi to. Duke analizuar emetimet e radios në frekuenca të ndryshme, studiuesit do të jenë në gjendje të matin fushën magnetike në shtresat e diellit mbi njollat ​​e diellit.

Ndërsa GAVRT nuk do të jetë në gjendje të kapë imazhe tërheqëse vizualisht, ai do të sigurojë të dhëna të vlefshme për sjelljen e njollave të diellit gjatë eklipseve. Ndërsa hëna mbulon pjesë të ndryshme të njollës diellore me kalimin e kohës, fuqia e mbledhur nga antena do të ulet. Kjo do t'i lejojë shkencëtarët të analizojnë njollat ​​e diellit në detaje me rezolucion të lartë dhe të vëzhgojnë çdo ndryshim në emetimet e radios nga rajonet aktive.

Suksesi i projektit varet nga prania e njollave diellore gjatë eklipseve dhe gjeometria e ndërveprimit të tyre me hënën. Edhe pse vetë eklipset nuk do të jenë totale apo unazore, kushtet specifike do të përcaktojnë nëse radioteleskopi mund të mbledhë të dhënat e nevojshme.

Në përgjithësi, ky projekt demonstron potencialin e pajisjeve të NASA-s në pension që ripërdoren për kërkime shkencore dhe vlerën e iniciativave të shkencës qytetare në zgjerimin e njohurive tona për kozmosin.

