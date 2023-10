Sonda diellore Parker e NASA-s thyen rekordin e saj si objekti më i shpejtë i krijuar nga njeriu

By

Sonda Diellore e NASA Parker ka thyer edhe një herë rekordin e saj, duke u bërë objekti më i shpejtë i krijuar nga njeriu i regjistruar ndonjëherë. Më 27 shtator, sonda arriti një shpejtësi mahnitëse prej 394,736 mph (635,266 km/h) ndërsa bëri një kalim afër sipërfaqes së diellit. Kjo tejkalon rekordin e tij të mëparshëm prej 364,660 mph (586,863 km/h) të vendosur në nëntor 2021. Kjo shpejtësi e pabesueshme u bë e mundur nga një ndihmë graviteti nga një fluturim pranë Venusit më 21 gusht.

Përveç rekordit të saj të shpejtësisë, Parker Solar Probe vendosi gjithashtu një rekord të ri në distancë, duke arritur vetëm 4.51 milion milje (7.26 milion km) nga sipërfaqja e diellit. Asnjë anije kozmike nuk ka orbituar më parë kaq afër diellit, duke shënuar një moment historik të rëndësishëm për NASA-n.

Fluturimet e Venusit luajnë një rol jetik në misionin e sondës për të studiuar sipërfaqen përvëluese të diellit. Ndërsa sonda kalon pranë Venusit, planeti thith një pjesë të energjisë orbitale të Parker-it, duke e lejuar atë të afrohet edhe më shumë me diellin. Është planifikuar edhe një fluturim tjetër, me afrimin më të afërt të sondës me diellin që pritet të jetë vetëm 3.83 milionë milje (6.16 milionë km) nga sipërfaqja në fund të vitit 2024. Parashikohet që sonda të arrijë shpejtësi edhe më të mëdha gjatë udhëtimit të saj përfundimtar rreth dielli.

E nisur në gusht 2018, misioni i sondës diellore Parker është të gërmojë në misteret e koronës së diellit, shtresës më të jashtme të atmosferës së tij. Duke kuptuar se si nxehtësia lëviz nëpër koronë, si evoluojnë fushat plazma dhe magnetike në sipërfaqen e diellit dhe se si këto dinamika kontribuojnë në fenomene të tilla si era diellore, shkencëtarët synojnë të përmirësojnë parashikimet e tyre për motin në hapësirë.

Arritjet e fundit të sondës diellore Parker theksojnë rëndësinë e saj në shtyrjen e kufijve të eksplorimit dhe të kuptuarit shkencor të yllit tonë, diellit.

Përkufizime:

– Parker Solar Probe: Një anije kozmike e NASA-s e nisur në vitin 2018 për të studiuar koronën e diellit dhe për të kuptuar më mirë motin në hapësirë.

– Fluturimi i Venusit: Kur një anije kozmike kalon afër planetit Venus, duke përdorur gravitetin e saj për të ndryshuar trajektoren e saj dhe për të rritur shpejtësinë.

