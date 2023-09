OSIRIS-REx i NASA-s dorëzon me sukses mostrën e asteroidit në Tokë

Anija kozmike OSIRIS-REx e NASA-s ka arritur një moment historik të rëndësishëm në eksplorimin e hapësirës duke dërguar me sukses një kapsulë që përmban gurë dhe mostra pluhuri nga asteroidi Bennu përsëri në Tokë. Kapsula u rrëzua pikërisht në një zonë të caktuar brenda Testit dhe Trajnimit të Departamentit të Mbrojtjes në Utah pranë Salt Lake City të dielën. Ky mision i jashtëzakonshëm shënon kthimin e parë të mostrës së asteroidit amerikan në histori.

Marrja e këtyre mostrave është një hap vendimtar drejt thellimit të të kuptuarit tonë për origjinën e sistemit tonë diellor dhe formimin e tij. Bennu, asteroidi nga i cili u mblodhën këto mostra, klasifikohet si një asteroid potencialisht i rrezikshëm. Njohuritë e marra nga analiza e këtyre mostrave do të ofrojnë informacion të vlefshëm për asteroidë të ngjashëm që mund të përbëjnë një kërcënim për Tokën.

Në fazën tjetër të misionit, ekipi OSIRIS-REx do të transportojë kampionin Bennu duke përdorur një kuti të pahapur nëpërmjet avionit në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s që ndodhet në Hjuston, Teksas. Në qendër, shkencëtarët do të ekzaminojnë dhe peshojnë me përpikëri kampionin, do të krijojnë një inventar të shkëmbinjve dhe pluhurit dhe do të shpërndajnë pjesë të Bennu tek shkencëtarët në mbarë botën.

Udhëtimi i anijes kozmike OSIRIS-REx përfshinte kalimin e miliarda milje për të arritur në Bennu dhe për t'u kthyer. Kapsula e mostrës u lëshua drejt atmosferës së Tokës ndërsa ishte pozicionuar afërsisht 102,000 kilometra larg. Ai hyri në atmosferën e Tokës në brigjet e Kalifornisë, duke vendosur dy parashuta për të stabilizuar dhe ulur shpejtësinë e saj. Kapsula u ul butësisht me një shpejtësi prej 11 mph.

Për të siguruar pastërtinë e kampionit, kapsula u transportua menjëherë në një dhomë të pastër të përkohshme të vendosur brenda një hangar në poligonin e stërvitjes. Furnizohet vazhdimisht me azot për të parandaluar ndotjen nga substancat tokësore. Kjo vëmendje e përpiktë për ruajtjen e pastërtisë së mostrës është thelbësore për analizat shkencore.

Mostrat e mbledhura nga Bennu do të jenë burime të paçmueshme për shkencëtarët në mbarë botën. Ato do të mundësojnë zbulime të reja në lidhje me formimin e planetit, origjinën e përbërjeve organike, praninë e ujit dhe rëndësinë e tyre në shfaqjen e jetës në Tokë. Për më tepër, ky mision do të kontribuojë në njohuritë tona për asteroidët potencialisht të rrezikshëm, duke siguruar përfundimisht sigurinë dhe mirëqenien e njerëzimit.

Burimet:

- IANS