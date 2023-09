Zbulimi i të papriturës: Zbulimet befasuese të OSIRIS-REx në asteroidin Bennu

By

OSIRIS-REx, misioni i tretë në histori për të mbledhur një mostër nga një asteroid, u ka ofruar shkencëtarëve njohuri të jashtëzakonshme në botën misterioze të shkëmbinjve hapësinorë. Udhëtimi dyvjeçar i anijes kozmike rreth asteroidit Bennu zbuloi diversitetin dhe kompleksitetin befasues të këtyre trupave qiellorë.

Para OSIRIS-REx, dy misione të tjera, Hayabusa 1 dhe NEAR-Shoemaker, kishin studiuar asteroidët në detaje. Megjithatë, ishte Hayabusa 1 që konfirmoi për herë të parë ekzistencën e "grumbullave të rrënojave", konglomerateve të gurëve, rërës dhe zhavorrit të mbajtur së bashku nga forcat e dobëta gravitacionale.

Kur shkencëtarët fillimisht vëzhguan Bennu nga teleskopët, ata prisnin që ai të ishte i ngjashëm me asteroidin Itokawa. Megjithatë, pas ekzaminimit më të afërt, OSIRIS-REx zbuloi një peizazh shkëmbor që nuk ngjante me asgjë që kishin parë ndonjëherë më parë. Shkëmbinjtë porozë dhe me formë të çuditshme në sipërfaqen e Bennu sfiduan supozimet e tyre të mëparshme rreth përbërjes dhe strukturës së këtyre shkëmbinjve hapësinorë.

Studiuesit kuptuan se këta shkëmbinj poroz janë shumë absorbues, duke u sjellë si një zonë e thërrmuar në një makinë gjatë goditjeve. Ata mbrojnë sipërfaqen e asteroidit duke thithur energjinë nga trupat më të vegjël që prekin, duke rezultuar në më pak kratere sesa pritej.

OSIRIS-REx bëri gjithashtu një zbulim të rëndësishëm në lidhje me densitetin e shtresës sipërfaqësore të Bennu. Gjatë përpjekjes së saj për mbledhjen e mostrave, anija kozmike u mbyt thellë në sipërfaqe, duke zbuluar se shtresa sipërfaqësore ka një densitet shumë më të ulët se pjesa tjetër e asteroidit.

Qasja e misionit ndaj mbledhjes së mostrave, e ndryshme nga misionet e mëparshme, dha njohuri të paçmueshme. Përgjigjet e papritura të sipërfaqes së Bennu-së ndaj uljes së anijes kozmike i hutuan shkencëtarët, duke i lënë ata me më shumë pyetje për të eksploruar.

Në përgjithësi, gjetjet e OSIRIS-REx kanë sfiduar supozimet e mëparshme dhe kanë zgjeruar të kuptuarit tonë për asteroidët dhe natyrën e tyre të larmishme. Këto zbulime do të kontribuojnë në misionet e ardhshme asteroide dhe do të rrisin njohuritë tona për historinë e sistemit diellor.

