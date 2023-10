NASA zgjeron misionin New Horizons për të eksploruar brezin Kuiper

NASA ka njoftuar se do të zgjasë misionin e saj New Horizons për të vazhduar eksplorimin e shtrirjes së jashtme të sistemit diellor. Ky vendim vjen pas një propozimi të mëhershëm të NASA-s për të ndryshuar kursin e misionit dhe për ta transferuar atë në një divizion tjetër.

Fillimisht i planifikuar për të përfunduar operacionet në fund të vitit 2024, misioni New Horizons do të vazhdojë tani derisa anija kozmike të dalë nga Brezi Kuiper, gjë që pritet të ndodhë rreth vitit 2028. Gjatë kësaj periudhe të zgjatur, anija kozmike do të fokusohet në mbledhjen e të dhënave të heliofizikës, të cilat përfshin studimin e Diellit dhe ndërveprimet e tij me mjedisin rrethues. Për më tepër, New Horizons do të kërkojë për një objekt në Rripin Kuiper për të kryer një fluturim të afërt.

Ekipi i misionit e festoi këtë vendim, pasi kishin kundërshtuar propozimin e NASA-s për transferimin e misionit në Divizionin e Heliofizikës dhe për t'i dhënë përparësi kërkimeve mbi Diellin. Alan Stern, hetues kryesor për New Horizons, shprehu mirënjohjen për ata që mbështetën vazhdimin e misionit.

New Horizons, i cili u lançua në vitin 2006, iu deshën gati 15 vjet për të arritur pozicionin e tij aktual në skajet e largëta të sistemit diellor. Që atëherë, ajo ka eksploruar Brezin Kuiper, një rajon i mbushur me objekte të akullta që mban të dhëna për historinë e hershme të sistemit diellor.

Në janar 2022, një panel shqyrtues shqyrtoi një propozim nga ekipi shkencor i misionit për të zgjatur misionin me tre vjet. Edhe pse misioni u zgjat përfundimisht me dy vjet, vendimi për ta financuar atë potencialisht si një mision heliofizikë duke filluar në vitin 2025 tërhoqi kritika nga komuniteti shkencor. Ata argumentuan se pozicioni unik i New Horizons i lejon atij të studiojë si objektet e Brezit Kuiper ashtu edhe Diellin.

Misioni i zgjeruar do të financohet kryesisht nga Divizioni i Shkencave Planetare të NASA-s dhe do të menaxhohet bashkërisht nga Divizionet e Heliofizikës dhe Shkencës Planetare.

Me këtë zgjerim, New Horizons do të vazhdojë të zbulojë misteret e Brezit Kuiper dhe të sigurojë njohuri të vlefshme në historinë e origjinës së sistemit tonë diellor.

Burimet:

– NASA