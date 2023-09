Astronautët e NASA-s bëjnë praktikë vrapimi për të nisur nisjen për misionin në Hënë

By

Katër astronautë që po përgatiteshin për misionin Artemis II, i cili është planifikuar të shkojë në Hënë vitin e ardhshëm, së fundmi kryen një vrapim praktik drejt pikës së nisjes në automjetet e reja të transportit të ekuipazhit në Qendrën Hapësinore Kennedy. Astronautët, duke përfshirë astronautët e NASA-s Reid Wiseman, Victor Glover dhe Christina Koch, si dhe astronauti kanadez Jeremy Hansen, u përshtatën me kostume hapësinore portokalli dhe hipën në automjetet e transportit të ekuipazhit nga Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building deri në Launch Pad 39 -B.

Vrapimi i thatë u krye për të demonstruar procedurat normale të ditës së nisjes në përgatitje për misionin, i cili mund të nisë që në nëntor 2024. Misioni Artemis II do të jetë fluturimi i parë me ekuipazh në raketën e fuqishme të Sistemit të Nisjes Hapësinore të NASA-s, me astronautë që kalërojnë në Orion kapsulë hapësinore. Misioni është planifikuar të jetë një udhëtim 10-ditor rreth hënës, por nuk ka plane për një ulje në Hënë.

Misioni Artemis III, i cili është planifikuar të kthejë njerëzit në sipërfaqen hënore për herë të parë që nga viti 1972, do të mbështetet në anijen kozmike Starship të SpaceX si sistem i uljes njerëzore. Megjithatë, anija kozmike Starship është ende në zhvillim dhe pritet të jetë gati deri në dhjetor 2025.

Misioni Artemis II do të ndjekë fluturimin e suksesshëm testues pa ekuipazh të Artemis I, i cili shtyu kufijtë e anijes kozmike Orion për të garantuar sigurinë e pasagjerëve njerëzorë. Kapsula Orion dhe moduli evropian i shërbimit për Artemis II janë tashmë në Qendrën Hapësinore Kennedy, por nuk do të jenë gati deri në prill. Përforcuesi i fazës bazë është në pritje të transportit nga objekti i Asamblesë Michoud të NASA-s, ndërsa dy përforcuesit e fortë të raketave po transportohen me tren nga Utah.

Teknikët e NASA-s kanë filluar të lidhin katër motorët RS-25, të cilët u konvertuan nga Programi i anijes hapësinore, në bazën e fazës kryesore. Faza kryesore pritet të arrijë në nëntor dhe grumbullimi i Sistemit të Nisjes Hapësinore do të fillojë në shkurt 2024 në ndërtesën e montimit të automjeteve të Qendrës Hapësinore Kennedy.

