E ardhmja e misionit të kthimit të mostrës së Marsit të NASA-s në dyshim, sipas Scathing Review

Planet e NASA-s për misionin Mars Sample Return (MSR), që do të nisë në vitin 2028, janë vënë në pikëpyetje nga Bordi i Pavarur i Rishikimit të agjencisë. Raporti thekson problemet teknike, një buxhet në përshkallëzim dhe një orar jorealist të nisjes si çështjet kryesore me të cilat përballet misioni.

Misioni MSR është një bashkëpunim midis NASA-s dhe Agjencisë Evropiane të Hapësirës dhe konsiderohet si një hap vendimtar në eksplorimin e Marsit. Ai përfshin Perseverance Rover të NASA-s, i cili tashmë ka mbledhur mostra marsiane dhe i ka depozituar ato në sipërfaqen e planetit. Këto mostra më pas do të merren dhe do të sillen përsëri në Tokë nga misioni MSR.

Fillimisht e vlerësuar në 4 miliardë dollarë, kostoja e misionit MSR tani është rritur në rreth 5.3 miliardë dollarë. Raporti i bordit shqyrtues identifikon probleme në promovimin, organizimin, planifikimin dhe financimin e misionit. Sipas raportit, misioni u krijua me pritshmëri joreale të buxhetit dhe planit, duke e bërë të pamundur datën e nisjes në vitin 2028.

Zhvendosja e nisjes në dritaren tjetër të mundshme në vitin 2030 do të rriste koston e misionit në 8-11 miliardë dollarë, duke vënë presion të konsiderueshëm mbi buxhetin e NASA-s për shkencën planetare. Një tjetër opsion i sugjeruar nga bordi është që të përdoren dy tokëzues në vend të një për kthimin e mostrave, por kjo do të zgjaste më tej afatin kohor dhe do të rriste kostot.

Raporti rekomandon që NASA të shqyrtojë strukturën menaxhuese dhe organizative të misionit për të përmirësuar llogaridhënien. Ai gjithashtu thekson nevojën që NASA të angazhohet dhe të komunikojë më mirë rëndësinë e misionit MSR tek publiku.

Në përgjigje të gjetjeve të bordit të rishikimit, NASA ka caktuar një ekip rishikues të udhëhequr nga Sandra Connelly, zëvendësadministratore e agjencisë për shkencën, për të adresuar çështjet e ngritura. Ekipi synon të publikojë një raport në mars të vitit të ardhshëm. Ndërkohë, NASA ka vonuar konfirmimin e kostos dhe planit zyrtar të misionit.

Kjo nuk është hera e parë që misioni MSR përballet me kritika. Në korrik, Komiteti i Ndarjeve të Senatit të SHBA shprehu shqetësime rreth sfidave teknike dhe rritjes së kostove, duke e drejtuar NASA-n të ofrojë opsione për të rishikuar ose zvogëluar misionin nëse nuk mund të qëndrojë brenda buxhetit.

Misioni MSR gjithashtu përballet me konkurrencën nga Kina, e cila po planifikon misionin e saj të kthimit të mostrës në Mars, i cili do të nisë rreth vitit 2030.

Burimet:

– Raporti i Bordit të Pavarur të Rishikimit të NASA-s

– Komiteti i Ndarjeve të Senatit të SHBA