Anija kozmike Lucy e NASA-s përgatitet për një takim të afërt me asteroidin Dinkinesh

Anija kozmike Lucy e NASA-s po përgatitet për takimin e saj të parë nga afër me një asteroid. Më 1 nëntor, ai do të fluturojë pranë asteroidit Dinkinesh dhe do të testojë instrumentet e tij në përgatitje për vizitat e ardhshme në asteroidët trojanë që rrotullohen rreth diellit përkrah Jupiterit. Dinkinesh, me përmasa më pak se gjysmë milje i gjerë, ndodhet në brezin kryesor të asteroidëve midis orbitave të Marsit dhe Jupiterit.

Gjatë fluturimit, fokusi kryesor do të jetë testimi i sistemit të gjurmimit të terminalit të anijes, i cili do ta lejojë atë të gjurmojë në mënyrë autonome asteroidin dhe ta mbajë atë në pamje të instrumenteve. Anija kozmike do të mbledhë të dhëna duke përdorur kamerën e saj me rezolucion të lartë dhe kamerën termike me rreze infra të kuqe. Ai gjithashtu do të përdorë sistemin e gjurmimit të terminalit për të gjurmuar asteroidin në tetë minutat e fundit të takimit dhe për të mbledhur të dhëna me imazherin e tij me ngjyra dhe spektrometrin infra të kuqe.

Ky takim me Dinkinesh shërben si një provë për sistemet e Lucy-t përpara se të lëvizë drejt objektivave të tij kryesore, asteroidet e Jupiter Trojan. Qëllimi i misionit Lucy është të vëzhgojë këta asteroidë të paeksploruar më parë që rrotullohen rreth diellit në dy "grupe" përpara dhe pas Jupiterit. Përpara se të arrijë te asteroidët Trojan, Lucy do të ketë një tjetër fluturim pranë një asteroidi të brezit kryesor të quajtur Donaldjohanson në 2025 për teste shtesë gjatë fluturimit.

Të dhënat e marra nga takimi i Dinkineshit jo vetëm që do të ofrojnë rezultate të vlefshme të testeve inxhinierike, por gjithashtu do të ofrojnë potencialisht njohuri mbi lidhjen midis asteroidëve më të mëdhenj të brezit kryesor dhe asteroidëve më të vegjël afër Tokës. Pas takimit, Lucy do të vazhdojë rrugën e saj rreth diellit, duke u rikthyer në afërsi të Tokës për një ndihmë graviteti në 2024 përpara se të arrijë në asteroidet e Trojanit Jupiter në 2027.

Ky takim i parë i afërt me Dinkinesh shënon një moment historik emocionues për misionin Lucy, pasi anija kozmike fillon udhëtimin e saj të eksplorimit dhe zbulimit në rripin e asteroideve.

