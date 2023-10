Anija kozmike Lucy e NASA-s vazhdon të afrohet me asteroidin Dinkinesh

By

Anija kozmike e NASA Lucy po bën vazhdimisht rrugën e saj drejt asteroidit Dinkinesh, të cilin e fotografoi për herë të parë më 3 shtator 2023. Aktualisht, anija kozmike është rreth 4.7 milionë milje larg asteroidit, me rreth 16 milionë milje të mbetura për të udhëtuar përpara takimit të tyre të parashikuar. më 1 nëntor.

Ndërsa Lucy i afrohet asteroidit, ekipi i anijes kozmike ka vërejtur se Dinkinesh ka qenë gradualisht duke u ndriçuar. Ata kanë vënë re gjithashtu një ndryshim të vogël në shkëlqim që përputhet me periudhën e njohur të rrotullimit të asteroidit prej 52.7 orësh. Ekipi ka përdorur imazhe me rezolucion të lartë të kapur nga kamera e Lucy, L'LORRI, për të përmirësuar të kuptuarit e tyre për pozicionin e anijes kozmike në lidhje me asteroidin. Ky informacion i ka lejuar ata të lundrojnë optikisht Lucy-n drejt takimit.

Për të rregulluar më tej trajektoren, një manovër e vogël korrigjimi u krye më 29 shtator, duke ndryshuar shpejtësinë e anijes me vetëm 6 cm/s. Ky rregullim parashikohet të sjellë anijen kozmike brenda 265 milje nga asteroidi. Në fund të tetorit, do të ketë një mundësi tjetër për të bërë rregullime të mëtejshme të trajektores nëse është e nevojshme.

Duke filluar nga 6 tetori, anija kozmike hyri në një ndërprerje të planifikuar të komunikimit ndërsa kaloi pas diellit nga perspektiva e Tokës. Megjithatë, Lucy ka vazhduar të kapë imazhe të asteroidit gjatë kësaj ndërprerjeje dhe do t'i transmetojë ato përsëri në Tokë pasi të rivendosen komunikimet në mes të tetorit.

Lucy është pjesë e Programit Discovery të NASA-s dhe menaxhohet nga Qendra e Fluturimeve Hapësinore e NASA-s Goddard. Anija kozmike u ndërtua nga Lockheed Martin Space. Hetuesi kryesor për misionin Lucy është Hal Levison, me qendër në Boulder, Kolorado.

Ky mision në vazhdim demonstron përparimin dhe përkushtimin e përpjekjeve të NASA-s për eksplorimin e hapësirës. Takimi i Lucy me Dinkinesh do të sigurojë njohuri të vlefshme për asteroidin dhe do të kontribuojë në të kuptuarit tonë të historisë së sistemit tonë diellor.

Burimi: Qendra e Fluturimeve Hapësinore Goddard e NASA-s