Sonda Lucy e NASA-s përgatitet për takim me asteroidin Dinkinesh

Sonda Lucy e NASA-s po përgatitet për fluturimin e saj të ardhshëm pranë asteroidit Dinkinesh më 1 nëntor. Dinkinesh ndodhet në brezin kryesor të asteroideve midis Marsit dhe Jupiterit dhe do të jetë ndalesa e parë në misionin e Lucy për të vizituar nëntë shkëmbinj të tjerë hapësinorë, të njohur si asteroidet e Trojës. Sistemi inovativ i Gjurmimit të Terminalit të anijes kozmike do të testohet gjatë këtij takimi, pasi ajo duhet të drejtojë me saktësi instrumentet e saj drejt asteroidëve gjatë fluturimeve.

Gjatë afrimit të saj në Dinkinesh, Lucy do të udhëtojë me një shpejtësi të jashtëzakonshme prej 10,000 mph, duke e bërë një detyrë sfiduese për të mbajtur një shtrirje të duhur me asteroidin. Megjithatë, ky takim shërben si një "provë veshjesh" për takimet e ardhshme të Lucy me asteroidët trojan, pasi gjeometria e fluturimit është e ngjashme me atë që pritet gjatë atyre takimeve.

Vetë Dinkinesh është një asteroid i vogël, me gjerësi vetëm 0.5 milje. Ai do të jetë asteroidi më i vogël i brezit kryesor i fotografuar ndonjëherë nga afër nga një anije kozmike. Pavarësisht nga madhësia e tij, ekipi Lucy beson se Dinkinesh do të sigurojë të dhëna të vlefshme për misionin.

Pasi të përfundojë fluturimi, Lucy do të largohet nga brezi kryesor i asteroidëve dhe do të kthehet në Tokë për një ndihmë graviteti në dhjetor 2024, e cila do ta shtyjë atë drejt asteroidëve të Trojës. Lucy më pas do të ketë një fluturim tjetër pranë një asteroidi të brezit kryesor në 2025 përpara se të arrijë përfundimisht asteroidet e Trojanit të Jupiterit në 2027.

Takimi me Dinkinesh shënon një moment historik të rëndësishëm për misionin Lucy, pasi vë në provë instrumentet dhe sistemet e lundrimit të anijes. Ky mision synon të zhbllokojë sekretet e sistemit të hershëm diellor dhe të hedhë dritë mbi formimin dhe evolucionin e planetit tonë. Me çdo fluturim, Lucy do të mbledhë të dhëna të vlefshme që do t'i ndihmojnë shkencëtarët të bashkojnë historinë e lagjes sonë kozmike.

Burimet:

– Sonda Lucy e NASA-s do të fluturojë pranë shkëmbit hapësinor Dinkinesh më 1 nëntor, një video e agjencisë na jep një pamje paraprake të takimit. (burimi)

– Njihuni me 10 asteroidët që do të vizitojë anija kozmike Lucy e NASA-s (burimi)

– Kredia e imazhit: Robert Lea/NASA