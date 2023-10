Anija kozmike Lucy po i afrohet objektivit të parë asteroid në misionin e saj 12-vjeçar

By

Anija kozmike Lucy, e nisur nga NASA në tetor 2021, po afrohet më shumë me objektivin e saj të parë, një asteroid të vogël të quajtur Dinikinesh. Pasi udhëtoi mbi 33 milionë milje në hapësirë, Lucy tani është 4.7 milionë milje larg asteroidit. Megjithatë, duhet të udhëtojë edhe 16 milionë milje të tjera për të arritur në Dinikinesh më 1 nëntor.

Ekipi që qëndron pas misionit ka vërejtur se shkëlqimi i asteroidit është rritur ndërsa Lucy i afrohet atij. Anija kozmike ka përdorur kamerën e saj me rezolucion të lartë, L'LORRI, për të kapur një seri imazhesh për navigim optik. Duke krahasuar pozicionin e asteroidit në sfondin e yjeve, ekipi mund të sigurojë një fluturim të saktë.

Për të rregulluar trajektoren e saj, Lucy kreu një manovër të vogël korrigjimi më 29 shtator, duke ndryshuar shpejtësinë e saj me rreth 0.1 milje në orë. Kjo do të lejojë që anija kozmike të kalojë brenda 265 milje nga asteroidi gjatë fluturimit. Do të ketë një mundësi tjetër për të rregulluar trajektoren në tetor nëse është e nevojshme.

Gjatë një ndërprerjeje të shkurtër të komunikimit nga 6 tetori deri në mes të tetorit, Lucy vazhdoi të kapte imazhet e asteroidit, i cili do të dërgohet përsëri në Tokë pasi të rivendoset komunikimi.

Dinikinesh është një shkëmb i vogël hapësinor në brezin kryesor të asteroidëve, me një gjerësi vetëm rreth gjysmë milje. Ai u shtua në itinerarin e misionit për të testuar sistemin e gjurmimit të terminalit të anijes për imazhe të sakta gjatë takimeve me asteroidë me shpejtësi të lartë.

Lucy do të vazhdojë udhëtimin e saj për të vizituar shtatë asteroidë të tjerë në grupin Trojan, duke filluar nga viti 2027. Trojans janë një grup asteroidësh që udhëheqin dhe ndjekin Jupiterin ndërsa ai rrotullohet rreth Diellit.

Misioni është emëruar pas fosilit australopitekin, Lucy, i zbuluar në vitin 1974. Dinikinesh, i njohur gjithashtu si Lucy, është emri etiopian për fosilin e njeriut-paraardhës. Asteroidi u zbulua në vitin 1999 dhe u zgjodh si objektiv për misionin në janar.

Burimi: NASA