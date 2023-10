Anija kozmike Juno e NASA-s kap imazhin magjepsës të hënës së Jupiterit, Io

By

Anija kozmike Juno e NASA-s ka kapur së fundmi një imazh mahnitës të hënës së katërt të Jupiterit, Io, gjatë një fluturimi. Imazhi zbuloi gjurmë të aktiviteteve masive vullkanike dhe sipërfaqeve të ngjashme me llavë në Hënë. Ky zbulim i ri shton pasurinë e informacionit që Juno ka dhënë tashmë për Jupiterin dhe hënat e tij.

Aftësitë e Juno-s kanë tejkaluar shumë pritjet, duke bërë që NASA të zgjerojë misionin e saj për të eksploruar më tej sistemin Jovian. Duke kapur imazhe si kjo e Io-s, shkencëtarët do të jenë në gjendje të nxjerrin informacione edhe më të vlefshme për këtë hënë intriguese.

Io është i njohur për aktivitetin e tij intensiv vullkanik dhe konsiderohet si një nga trupat vullkanikë më aktivë në sistemin tonë diellor. Sipërfaqja e saj është e mbushur me vullkane të shumta dhe pellgje llave silikate, të cilat mund të shihen duke shpërthyer dhe duke nxjerrë jashtë gaz squfuri. Këto aktivitete vullkanike janë të dukshme edhe nga Toka me ndihmën e një teleskopi.

Për të kapur këtë imazh nga afër të Io-s, Juno përdori instrumentin e tij JunoCam gjatë fluturimit. Ky instrument krijoi një video me kalim kohe, duke lejuar anijen kozmike të kapë hënën nga këndvështrime të ndryshme. Të dhënat e mbledhura do të nxisin studime të mëtejshme rreth proceseve vullkanike të Io-s dhe do të kontribuojnë në të kuptuarit tonë të hënës.

Misioni i Junos, i nisur më 5 gusht 2011, ka ofruar tashmë mbi tre terabit informacione shkencore rreth Jupiterit. Ai mbërriti në planetin gjigant më 4 korrik 2016 dhe do të vazhdojë studimin e tij deri në vitin 2025 ose për aq kohë sa të jetë funksional.

Misioni i zgjatur i anijes do të fokusohet në eksplorimin e hënave misterioze të Jupiterit, duke përfshirë Evropën dhe Io. Me çdo zbulim të ri, Juno na sjell më afër zbulimit të sekreteve të këtij gjiganti magjepsës të gazit dhe hënave të tij të ndryshme.

Burimet:

– Space.com: [Titulli i Burimit]

– Gizmodo: [Titulli i Burimit]

– Laboratori i Propulsionit Jet: [Titulli i Burimit]