NASA teston me sukses grykën e motorit të raketës prej alumini të printuar 3D për fluturime në hapësirë ​​të thellë

Inxhinierët e NASA-s në Qendrën e Fluturimit Hapësinor Marshall kanë bashkëpunuar me Elementum 3D për të zhvilluar dhe testuar një grykë motori rakete të printuar 3D të bërë nga alumini. Gryka, e bërë nga një variant i ri alumini i njohur si A6061-RAM2, është më i lehtë se hundët tradicionale dhe mund të mbajë më shumë ngarkesa, duke e bërë atë ideal për fluturimet në hapësirë ​​të thellë. Alumini është një metal me densitet më të ulët, duke lejuar përbërës me forcë të lartë dhe me peshë të lehtë. Megjithatë, toleranca e tij e ulët ndaj nxehtësisë ekstreme dhe tendenca për të plasaritur gjatë saldimit e kanë bërë atë të papërshtatshëm për prodhimin aditiv të pjesëve të motorit të raketave.

Nën projektin "Prodhimi i aditivëve reaktivë për Revolucionin e Katërt Industrial" (RAMFIRE), NASA u fokusua në avancimin e grykave të raketave prej alumini të lehta, të prodhuara në mënyrë shtesë, me kanale të vogla të brendshme për t'i mbajtur ato të freskëta. Gryka RAMFIRE është ndërtuar si një pjesë e vetme, duke kërkuar më pak lidhje dhe duke reduktuar ndjeshëm kohën e prodhimit në krahasim me metodat konvencionale që kërkojnë mijëra pjesë të bashkuara individualisht.

Gryka u zhvillua duke përdorur teknologjinë e depozitimit të energjisë të drejtuar nga pluhuri lazer (LP-DED). NASA dhe Elementum 3D bashkëpunuan me RPM Innovations (RPMI) për të ndërtuar grykat duke përdorur procesin e tyre LP-DED. Gryka RAMFIRE përfundoi me sukses teste të shumta me zjarr të nxehtë duke përdorur konfigurime të ndryshme të karburantit, duke demonstruar aftësinë e saj për të vepruar në mjedise të kërkuara në hapësirë ​​të thellë.

Procesi i ri i prodhimit të aliazhit të aluminit dhe aditivëve i zhvilluar në kuadër të projektit RAMFIRE mund të luajë një rol vendimtar në objektivat e Hënës në Mars të NASA-s duke mundësuar prodhimin e komponentëve të raketave të lehta të aftë për të përballuar ngarkesa të larta strukturore. NASA po punon për të ndarë të dhënat dhe procesin me palët e interesuara komerciale dhe akademinë, duke lejuar aplikime të mundshme në industrinë e hapësirës ajrore.

(Burimi: NASA)