NASA shtyn kufijtë e komunikimeve në hapësirë ​​me nisjen ILLUMA-T

NASA po revolucionarizon komunikimet hapësinore me lëshimin e ardhshëm të ILLUMA-T (Modemi i Përdoruesit me Rele të Integruar të Komunikimit me Laser në Orbitën e Ulët të Tokës dhe terminali i amplifikatorit) në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) këtë nëntor. Kjo ngarkesë novatore do të shfaqë potencialin e jashtëzakonshëm të komunikimeve me lazer në misionet e orbitës së ulët të Tokës.

Duke zëvendësuar kuotat në artikullin origjinal, lëshimi i ILLUMA-T përfaqëson një hap të madh përpara në komunikimet hapësinore. Komunikimet me laser përdorin dritën e padukshme infra të kuqe, duke i mundësuar anijes kozmike të transmetojë dhe të marrë informacion me ritme më të larta të dhënash. Kjo do të thotë se sasi të mëdha të dhënash mund të dërgohen përsëri në Tokë në një transmetim të vetëm, duke mbështetur zbulime më të shpejta dhe kërkime më efikase për shkencëtarët dhe eksploruesit.

Menaxhuar nga programi i NASA-s për Komunikimet dhe Navigacionin Hapësinor (SCaN), ILLUMA-T do të bashkëpunojë me Demonstrimin e Rele të Komunikimit me Laser (LCRD) të agjencisë, duke punuar drejt stafetës së parë të komunikimit lazer me dy drejtime të NASA-s. LCRD, e cila u nis në dhjetor 2021, tashmë ka kryer eksperimente për të demonstruar avantazhet e komunikimeve me lazer nga orbita gjeosinkrone.

Disa nga këto eksperimente përfshijnë analizimin e ndikimit të atmosferës në sinjalet lazer, testimin e përputhshmërisë me përdorues të shumtë, eksplorimin e aftësive tolerante të rrjeteve ndaj vonesave/ndërprerjeve (DTN) dhe përmirësimin e aftësive të navigimit. Duke përdorur komunikimet lazer, NASA po shtyn kufijtë e transferimit të të dhënave dhe po zgjeron mundësitë për eksplorimin e hapësirës.

Pasi të instalohet në ISS, ILLUMA-T do të përfundojë demonstrimin inaugurues të NASA-s në hapësirë ​​të aftësive të stafetës lazer me dy drejtime. I pajisur me një teleskop dhe një gjilpërë me dy boshte, moduli i tij optik lejon gjurmimin e saktë të LCRD në orbitën gjeosinkrone. Rreth madhësisë së një mikrovalë, moduli optik është i krahasueshëm me një frigorifer standard.

Me ILLUMA-T në bord, transmetimi i të dhënave nga ISS në LCRD do të arrijë një shpejtësi mbresëlënëse prej 1.2 gigabit për sekondë. Të dhënat më pas do të transmetohen në stacionet optike tokësore në Kaliforni ose Hawaii dhe do të dërgohen në Qendrën e Operacioneve të Misionit LCRD në New Mexico. Së fundi, të dhënat e marra do të analizohen nga ekipet e operacioneve tokësore ILLUMA-T në Qendrën e Fluturimit Hapësinor të NASA-s Goddard në Maryland, duke siguruar saktësinë dhe cilësinë e tyre.

Duke bashkëpunuar me sukses me LCRD, ILLUMA-T ka potencialin të bëhet një komponent thelbësor i ISS, duke rritur në masë të madhe aftësitë e transmetimit të të dhënave të NASA-s drejt dhe nga laboratori orbital.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Cili është qëllimi i ILLUMA-T?

Përgjigje: Qëllimi i ILLUMA-T është të demonstrojë avantazhet e komunikimeve me lazer për misionet e orbitës së ulët të Tokës dhe të shfaqë mundësinë e integrimit të komunikimeve lazer në rrjetet e komunikimit hapësinor të NASA-s.

Pyetje: Si ndryshon komunikimi me lazer nga metodat tradicionale të komunikimit?

Përgjigje: Komunikimi lazer përdor dritën e padukshme infra të kuqe për të transmetuar dhe marrë të dhëna me ritme më të larta, duke lejuar anijen kozmike të dërgojë sasi më të mëdha informacioni përsëri në Tokë në një transmetim të vetëm. Kjo përshpejton procesin e transferimit të të dhënave dhe lehtëson kërkime dhe zbulime më të shpejta.

Pyetje: Cilat janë përfitimet e mundshme të komunikimit me lazer për studiuesit?

Përgjigje: Komunikimet me lazer mund të ofrojnë shpejtësi të zgjeruara të të dhënave, duke i lejuar studiuesit në ISS të dërgojnë më shumë të dhëna përsëri në Tokë menjëherë. Ky efikasitet i rritur mund të përfitojë nga hetime të ndryshme shkencore të kryera në stacionin hapësinor.

Pyetje: Cili është qëllimi afatgjatë i demonstrimeve të komunikimit me lazer të NASA-s?

Përgjigje: NASA synon të integrojë komunikimet lazer si një aftësi standarde brenda rrjeteve të saj të komunikimit hapësinor, të cilat përfshijnë Rrjetin e Hapësirës së Afërt dhe Rrjetin e Hapësirës së Thellë.

Pyetje: Kush po financon dhe menaxhon projektin ILLUMA-T?

Përgjigje: Ngarkesa ILLUMA-T financohet nga programi i NASA-s për Komunikim dhe Navigim Hapësinor (SCaN) dhe menaxhohet nga Qendra e Fluturimeve Hapësinore Goddard e NASA-s në bashkëpunim me zyrën e programit të Stacionit Hapësinor Ndërkombëtar në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s dhe Institutin e Teknologjisë në Massachusetts (MIT) Laboratori Lincoln.