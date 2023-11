Asteroid Apophis: Një takim i ngushtë me njohuri

Në një ngjarje emocionuese kozmike, astronomët po presin me padurim një takim të ardhshëm me asteroidin Apophis, një shkëmb hapësinor afërsisht me madhësinë e Empire State Building. Ky trup qiellor është gati të kalojë brenda vetëm 20,000 milje nga Toka, duke shënuar një afrim të pashembullt të një objekti kaq të madh. Ndërsa Apophis fillimisht është perceptuar si një kërcënim, vëzhgimet e rafinuara kanë konfirmuar se nuk ka rrezik të menjëhershëm të përplasjes për të paktën shekullin e ardhshëm.

Ekipi i shkencëtarëve të Universitetit të Arizonës, që drejton misionin, synon të studiojë Apophis në detaje dhe të mbledhë njohuri të vlefshme për formimin planetar. Hulumtimi i tyre jo vetëm që do të kontribuojë në kuptimin tonë të sistemit të hershëm diellor, por gjithashtu do të ndihmojë në zhvillimin e strategjive të mbrojtjes kundër ndikimeve të mundshme të asteroideve në Tokë.

Anija kozmike e caktuar për këtë mision kryesor është OSIRIS-APEX i njohur, i njohur më parë si OSIRIS-REx. I nisur nga NASA në 2016, ai është ripërdorur për të kapur imazhe dhe të dhëna me rezolucion të lartë gjatë fluturimit të afërt të Apophis. Me suksesin e tij të mëparshëm në mbledhjen e një kampioni dheu nga një asteroid tjetër, OSIRIS-APEX është i pajisur mirë për të zbuluar sekretet e fshehura brenda strukturës së zgjatur, në formë kikiriku të Apophis.

Më 13 prill 2029, Apophis do të bëjë afrimin më të afërt me Tokën, duke u bërë i dukshëm me sy të lirë për disa orë. Ndërsa pamja mund të mos jetë vizualisht spektakolare, padyshim që do të jetë një moment intrige pasi Apophis shfaqet si një pikë vezulluese e dritës së diellit të reflektuar në qiellin e natës mbi Afrikë dhe Evropë.

Rëndësia e Apophis nuk qëndron vetëm në rrallësinë e tij, por edhe në ndikimin e tij të mundshëm në të kuptuarit tonë të sistemit diellor dhe mbrojtjes së planetit tonë. Takimi i ngushtë me Apophis paraqet një mundësi për të fituar njohuri mbi përbërjen, densitetin dhe sjelljen orbitale të asteroidëve afër Tokës. Kjo njohuri është thelbësore për mbrojtjen e planetit tonë nga ndikimet e mundshme të ardhshme dhe zhvillimin e strategjive efektive të devijimit të asteroideve.

FAQ:

Pyetje: Sa është madhësia e asteroidit Apophis?

Përgjigje: Asteroidi Apophis ka një gjatësi prej rreth 1,110 këmbësh (340 metra), afërsisht sa madhësia e Empire State Building.

Pyetje: Sa afër do t'i afrohet Tokës Apofis?

A: Apophis do të kalojë brenda vetëm 20,000 milje nga Toka, duke shënuar afrimin më të afërt të një objekti të përmasave të tij në historinë moderne.

Pyetje: Cili është qëllimi i misionit OSIRIS-APEX?

Përgjigje: Misioni OSIRIS-APEX synon të vëzhgojë dhe analizojë takimin e afërt me Apophis, duke mbledhur të dhëna dhe imazhe të vlefshme për të përmirësuar të kuptuarit tonë për asteroidët afër Tokës dhe për të kontribuar në strategjitë e mbrojtjes planetare.

Burimet:

– NASA: https://www.nasa.gov

- Universiteti i Arizonës: https://www.arizona.edu