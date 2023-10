Eksperimenti i komunikimeve optike në hapësirën e thellë të NASA-s (DSOC) për të revolucionarizuar komunikimet në hapësirë

Eksperimenti Deep Space Optical Communications (DSOC) i NASA-s, një pjesë e anijes kozmike Psyche të agjencisë, u nis më 13 tetor, duke shënuar një moment historik të madh në komunikimet hapësinore. DSOC është një teknologji revolucionare që synon të demonstrojë komunikime lazer ose optike përtej sistemit Tokë-Hënë.

Komunikimet lazer ofrojnë një hap kuantik në shpejtësinë e të dhënave, me një kapacitet 10 deri në 100 herë më të lartë se sistemet tradicionale të telekomunikacionit radio të përdorura në anijen kozmike. Ky zbulim do të lejojë misionet e ardhshme hapësinore të transmetojnë imazhe me rezolucion më të lartë, vëllime më të mëdha të dhënash shkencore dhe madje edhe video me transmetim të drejtpërdrejtë në Tokë.

Transmetuesi lazer DSOC përbëhet nga një transmetues lazer afër infra të kuqe për dërgimin e të dhënave me shpejtësi të lartë në Tokë dhe një aparat fotografik pionier për numërimin e fotoneve për të marrë rreze lazer nga Toka. Gjatë dy viteve fillestare të udhëtimit të Psyche në asteroidin e pasur me metale, DSOC do të komunikojë me dy stacione tokësore në Kaliforninë Jugore, duke shfaqur aftësinë e tij për të transmetuar të dhëna me shpejtësi të lartë në distanca deri në 240 milionë milje (390 milionë kilometra).

Sipas Abi Biswas, teknologu i projektit të DSOC në Laboratorin Jet Propulsion të NASA-s, komunikimet lazer tashmë janë provuar të suksesshme për orbitën afër Tokës dhe satelitët në orbitën e Hënës. Megjithatë, komunikimet në hapësirë ​​të thellë paraqesin sfida të reja që teknologjia DSOC synon t'i kapërcejë. Nëse do të jetë i suksesshëm, DSOC do të përmirësojë kapacitetin e kthimit të të dhënave me 10 deri në 100 herë, duke mbështetur ambiciet e ardhshme të NASA-s si dërgimi i astronautëve në Mars.

Kjo teknologji novatore ka potencialin të revolucionarizojë komunikimet hapësinore, duke mundësuar misione më efikase dhe të avancuara për të eksploruar sistemin tonë diellor. Duke shfrytëzuar fuqinë e komunikimeve lazer, NASA mund të përmirësojë zbulimet e saj shkencore dhe të hapë rrugën për eksplorimin njerëzor të kozmosit.

Burimet:

– NASA Technology Twitter: @NASA_Technology (13 tetor 2023)

– Laboratori i Propulsionit Jet i NASA-s: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2021-180#gs.etprmz