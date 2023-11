Komunikimet optike në hapësirën e thellë arrijnë një moment historik në transmetimin e të dhënave me laser

By

Në një zbulim të rëndësishëm, sistemi i komunikimeve optike në hapësirë ​​të thellë (DSOC), i zhvilluar nga NASA, ka transmetuar me sukses të dhëna në një distancë monumentale prej 10 milionë miljesh duke përdorur teknologjinë lazer. Kjo arritje shënon demonstrimin më të largët ndonjëherë të komunikimeve optike, duke tejkaluar distancën midis Hënës dhe Tokës me 40 herë.

Eksperimenti DSOC, i cili u zhvillua më 14 nëntor, përdori një lazer afër infra të kuqe për të koduar dhe transmetuar të dhëna në teleskopin Hale në Observatorin Palomar të Caltech në San Diego County, Kaliforni. Ky sistem komunikimi lazer modern është instaluar në bordin e anijes kozmike Psyche të nisur së fundmi dhe synon të dërgojë të dhënat e testit me gjerësi të lartë në Tokë gjatë fazës dyvjeçare të demonstrimit të teknologjisë.

Menaxhuar nga Laboratori i Propulsionit Jet i NASA-s në Kaliforninë Jugore, si DSOC ashtu edhe Psyche po hapin rrugën për përparime në komunikimin në hapësirë. Instrumenti DSOC, i aftë për të dërguar dhe marrë sinjale afër infra të kuqe, kyçet në një fener lazer të fuqishëm të lidhjes së sipërme të transmetuar nga Laboratori i Teleskopit të Komunikimeve Optike në objektin Table Mountain të JPL pranë Wrightwood, Kaliforni.

Ky moment historik i rëndësishëm, i referuar si "drita e parë" nga NASA, shënon koordinimin e suksesshëm të transmetuesit lazer të fluturimit në bordin e Psyche me mjetet tokësore. Transmetuesi, së bashku me sistemet e automatizuara, rregulloi drejtimin e rrezeve lazer, duke lejuar transmetimin efikas të të dhënave midis Palomar dhe objektit të malit Table.

Trudy Kortes, drejtor i Demonstrimeve të Teknologjisë në Selinë e NASA-s, theksoi rëndësinë e arritjes së këtij momenti historik, duke deklaruar se ai hap rrugën për përparimet e ardhshme në komunikimet me shpejtësi të lartë të të dhënave. Këto përparime do të mundësojnë transmetimin e informacionit shkencor, imazhet me definicion të lartë dhe madje edhe transmetimin e videove për të mbështetur eksplorimin njerëzor të Marsit.

Transmetimi i suksesshëm i të dhënave të provës nëpërmjet lazerit të lidhjes lart dhe zbritjes, i njohur si "mbyllja e lidhjes", përfaqëson një objektiv parësor të eksperimentit. Ndërsa ekipet që punojnë në DSOC dhe Psyche i pranojnë sfidat përpara, ata kanë nisur këtë udhëtim novator me vendosmëri dhe bashkëpunim.

